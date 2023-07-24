Собирать орехи нужно и тогда, когда они уже полностью созрели, и на более раннем этапе. Так как из молочных плодов, у которых еще не сформирована кожура, выходит фантастически вкусная заготовка. Наша редакция советует приготовить ароматное варенье из зеленых орехов с кожурой, чтобы баловать себя зимой полезной сладостью.

Для того чтобы закрыть несколько баночек этой вкуснятины, понадобятся самые элементарные ингредиенты. Возьмите недозрелые грецкие орехи, сахар и воду. Из этих трех компонентов получится идеальная заготовка.

Как правильно приготовить варенье из зеленых орехов

Стоит отметить, что в молодых орехах есть юглон — вещество, содержащееся в данных плодах в немалом количестве. Это натуральный краситель, после которого руки приобретают темно-коричневый цвет. Вот почему обрабатывать орехи рекомендуется в перчатках. Ведь отмыть такой стойкий краситель очень трудно.

Ингредиенты

Грецкие орехи1 кг Сахар1 кг Вода1 л

Приготовление

Срезаем хвостики с орехов. Берем шило и делаем с его помощью большое количество проколов в орехе. Заливаем холодной водой. Оставляем их замоченными в течение 10 дней, меняя воду три раза за каждые 24 часа. Сливаем с орехов воду. Помещаем их в кастрюлю. Заливаем грецкие орехи чистой водой. Отправляем их на сильный нагрев. Провариваем орехи в течение 3 часов. Затем убавляем нагрев.Накрываем орехи крышкой. Варим их еще приблизительно 1,5 часа до черного цвета (при необходимости доливаем воду, чтобы она покрывала все плоды).Проверяем готовность орехов, проколов их зубочисткой (она должна очень легко входить в кожуру). Затем сливаем жидкость с плодов. Наполняем отдельную кастрюлю 1 л воды. Всыпаем туда сахар. Отправляем на огонь. После закипания и полного растворения сахара добавляем грецкие орехи в сироп. Хорошенько перемешиваем. Убавляем нагрев и варим всё в течение 5 минут.Убираем кастрюлю с орехами с плиты. Оставляем ее при комнатной температуре на 12 часов. Затем доводим содержимое кастрюли снова до кипения. Держим варенье на огне 5 минут. Потом снова даем ему остыть. Повторяем те же действия еще 4 раза.Затем разливаем кипящее варенье по стерилизованным банкам. Плотно закрываем их крышками. Оставляем банки на кухне до полного остывания.

Кстати, если при проколе ореха шилом вы чувствуете, что кожура уже твердая, значит, такой плод не подходит для данной заготовки. Его не нужно использовать. Ведь для удачного варенья требуются лишь зеленые орехи с несформировавшейся кожурой.