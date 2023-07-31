Варенье «Пьяная вишня»

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Описание приготовления:

Вишню для заготовки берите плотную, сочную, перезревшие ягоды не подойдут. Заготавливать можно целиком или удалить ядрышки. Такие ягоды прекрасно подойдут для украшения выпечки, а сиропом можно пропитывать коржи для тортов и пирожных. Заготовка прекрасно хранится в домашних условиях.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 300 Грамм
  • Сахар 1/2 Стакана
  • Вода 4 Ст. ложки
  • Коньяк 300 Миллилитров
  • Корица в палочках 1/2 Штуки
  • Гвоздика (бутон) 2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

152 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье "Пьяная вишня"»

Варенье "Пьяная вишня"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья "Пьяная вишня". Банку стерилизуйте любым удобным способом, железную крышку прокипятите в течение 5 минут.

Варенье "Пьяная вишня"

Вишню переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите ягоды, без веточек, в подготовленную банку до самого верха.

Варенье "Пьяная вишня"

В сотейник с толстым дном всыпьте сахар и влейте воду. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2 минуты до однородного сиропа.

Варенье "Пьяная вишня"

Снимите сироп с огня, дайте постоять 2-3 минуты и влейте коньяк. Все хорошо перемешайте.

Варенье "Пьяная вишня"

Залейте вишню алкогольным сиропом до самого верха.

Варенье "Пьяная вишня"

Добавьте в банку корицу, бутоны гвоздики и плотно закройте крышкой.

Варенье "Пьяная вишня"

Укутайте банку с "пьяной вишней" до полного остывания и уберите на хранение.

Варенье "Пьяная вишня"

Приятных заготовок!

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