Описание приготовления:

Вишню для заготовки берите плотную, сочную, перезревшие ягоды не подойдут. Заготавливать можно целиком или удалить ядрышки. Такие ягоды прекрасно подойдут для украшения выпечки, а сиропом можно пропитывать коржи для тортов и пирожных. Заготовка прекрасно хранится в домашних условиях.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 300 Грамм

Сахар 1/2 Стакана

Вода 4 Ст. ложки

Коньяк 300 Миллилитров

Корица в палочках 1/2 Штуки

Гвоздика (бутон) 2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

152 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье "Пьяная вишня"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья "Пьяная вишня". Банку стерилизуйте любым удобным способом, железную крышку прокипятите в течение 5 минут.

Вишню переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите ягоды, без веточек, в подготовленную банку до самого верха.

В сотейник с толстым дном всыпьте сахар и влейте воду. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2 минуты до однородного сиропа.

Снимите сироп с огня, дайте постоять 2-3 минуты и влейте коньяк. Все хорошо перемешайте.

Залейте вишню алкогольным сиропом до самого верха.

Добавьте в банку корицу, бутоны гвоздики и плотно закройте крышкой.

Укутайте банку с "пьяной вишней" до полного остывания и уберите на хранение.

Приятных заготовок!