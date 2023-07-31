Описание приготовления:
Вишню для заготовки берите плотную, сочную, перезревшие ягоды не подойдут. Заготавливать можно целиком или удалить ядрышки. Такие ягоды прекрасно подойдут для украшения выпечки, а сиропом можно пропитывать коржи для тортов и пирожных. Заготовка прекрасно хранится в домашних условиях.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 300 Грамм
- Сахар 1/2 Стакана
- Вода 4 Ст. ложки
- Коньяк 300 Миллилитров
- Корица в палочках 1/2 Штуки
- Гвоздика (бутон) 2 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
152 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье "Пьяная вишня"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья "Пьяная вишня". Банку стерилизуйте любым удобным способом, железную крышку прокипятите в течение 5 минут.
Вишню переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь. Выложите ягоды, без веточек, в подготовленную банку до самого верха.
В сотейник с толстым дном всыпьте сахар и влейте воду. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и проварите 2 минуты до однородного сиропа.
Снимите сироп с огня, дайте постоять 2-3 минуты и влейте коньяк. Все хорошо перемешайте.
Залейте вишню алкогольным сиропом до самого верха.
Добавьте в банку корицу, бутоны гвоздики и плотно закройте крышкой.
Укутайте банку с "пьяной вишней" до полного остывания и уберите на хранение.
Приятных заготовок!