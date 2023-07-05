Описание приготовления:
Яркий шоколадно-вишневый вкус покорит вас с первой ложки! Это варенье само по себе — десерт, поэтому его можно подавать на завтрак или в полдник со сладкой выпечкой и ароматным чаем, кофе.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 600 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Какао 2 Ст. ложки (порошок)
Количество порций 2
Калорийность
161 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье "Вишня в шоколаде" с какао»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вишню переберите, удалите хвостики и промойте в воде.
Очистите вишню от косточек и выложите в казан, ковш или кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного ванильного сахара, если любите такой аромат в варенье.
Всыпьте какао-порошок и поместите емкость на плиту. Чем темнее какао, тем более насыщенный цвет приобретет варенье. Перемешайте все содержимое емкости.
Проварите не менее 12-15 минут на умеренном нагреве, чтобы вишня отдала свой сок и вкус сиропу, смешалась с какао-порошком.
Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте любым удобным для вас образом: в духовке, в микроволновке, на пару и т.д. Выложите в емкость варенье и закройте крышкой по резьбе или ключом для консервации. Остудите и отнесите в кладовую.