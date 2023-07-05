Описание приготовления:

Яркий шоколадно-вишневый вкус покорит вас с первой ложки! Это варенье само по себе — десерт, поэтому его можно подавать на завтрак или в полдник со сладкой выпечкой и ароматным чаем, кофе.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 600 Грамм

Сахар 200 Грамм

Какао 2 Ст. ложки (порошок)

Количество порций 2

Калорийность

161 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье "Вишня в шоколаде" с какао»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вишню переберите, удалите хвостики и промойте в воде.

Очистите вишню от косточек и выложите в казан, ковш или кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного ванильного сахара, если любите такой аромат в варенье.

Всыпьте какао-порошок и поместите емкость на плиту. Чем темнее какао, тем более насыщенный цвет приобретет варенье. Перемешайте все содержимое емкости.

Проварите не менее 12-15 минут на умеренном нагреве, чтобы вишня отдала свой сок и вкус сиропу, смешалась с какао-порошком.

Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте любым удобным для вас образом: в духовке, в микроволновке, на пару и т.д. Выложите в емкость варенье и закройте крышкой по резьбе или ключом для консервации. Остудите и отнесите в кладовую.