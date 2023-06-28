Как и многие хозяйки, я каждый год закрываю на зиму вишневое варенье. И за все это время я перепробовала просто огромное количество рецептов. Варила и вишневый конфитюр, и джем-желе, и варенье с добавкам по типу мака или мяты. Это, если не учитывать, заготовку исключительно из вишен и сахара, которые отличались между собой продолжительностью варки и консистенцией.

О варенье «Вишня в шоколаде» я узнала недавно и с энтузиазмом приступила к его готовке. Что сказать, отныне я буду делать только так! Кисло-сладкие ягоды в тягучем шоколадном сиропе — это безумно вкусно и красиво. Без преувеличений, такое варенье хочется есть ложками. Заготовка станет отличным дополнением к оладьям, сырникам и блинчикам. Такой сладостью можно поливать мороженое, а также использовать для прослойки тортов.

Варенье «Вишня в шоколаде»: нюансы приготовления

Хочу отметить, что, постояв в холодильнике лишь сутки, шоколадный сироп в варенье «Вишня в шоколаде» стал значительно гуще и насыщенней, как по вкусу, так и по аромату. Для варки варенья лучше всего подойдут эмалированные или тефлоновые кастрюли, а также тазы из нержавеющей стали. Алюминиевую посуду для этих целей брать не стоит.

Ингредиенты

Вишня1 кг Сахар700 г Черный шоколад90 г Вода100 мл Какао-порошок3 ст. л. Корица по вкусу

Приготовление

Тщательно переберите вишни и помойте их под холодной водой. Откиньте на дуршлаг и удалите косточки. Выложите ягоды в кастрюлю.Всыпьте сахар и влейте горячую воду. Благодаря небольшому количеству жидкости, сахар быстрее раствориться, а вишни пустят сок. Так вы сэкономите свое время, ведь не надо будет часами ждать, пока образуется вишневый сироп. В кастрюлю с вишнями и сахаром добавьте корицу. Если вы не приемлете эту пряность, то, знайте, что в готовом варенье порошок практически не чувствуется. Затем всыпьте какао. Шоколад разломайте на дольки и добавьте его в кастрюлю к остальным ингредиентам. Перемешайте. Помойте баночки и подготовьте капроновые (металлические) крышки. Для консервирования этого варенья можно использовать и винтовые крышки. Кастрюлю с вишневой заготовкой поставьте на плиту. На медленном огне доведите ее до кипения. Помешивая, проварите всё около 15 минут. Пока варенье будет вариться, простерилизуйте банки. Далее варенье можно разливать по банкам и закрывать крышками.

Баночки с готовым шоколадно-вишневым вареньем нужно перевернуть вверх дном и накрыть покрывалом. Надежно укутанные банки, постояв в тепле до полного остывания, тщательно простерилизуются. Как только варенье остынет, вынесите его в холодное место. Приятного чаепития и удачных заготовок на зиму!