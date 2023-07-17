Описание приготовления:
Варенец можно употреблять просто в таком виде, добавить сахар, варенье или фрукты с ягодами. Его можно подавать на завтрак, в полдник или вместо ужина. Молоко лучше всего брать жирное, или добавить как я сливки. Сметана должна быть натуральная иначе варенец не получится нужной консистенции.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 500 Миллилитров
- Сливки 18-20% 110 Миллилитров
- Сметана 20-30% 2 Ст. ложки
Количество порций 5
Калорийность
76 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенец в домашних условиях»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенца.
Смешайте молоко и сливки до однородности.
Поставьте кастрюлю с молоком в горячую духовку и томите при температуре 150 градусов в течение 6 часов. Молоко должно изменить цвет и упариться на 1/3 объема.
Остудите топленое молоко до 35-37 градусов и добавьте сметану. Все хорошо перемешайте до однородности.
Разлейте варенец по баночкам и прикройте, но не закрывайте. Уберите в теплое место на 6-8 часов.
После этого уберите варенец в холодильник на 46 часов и можно подавать.
Приятного аппетита!