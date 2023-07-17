Варенец в домашних условиях

По
Admin
-
0
39

Описание приготовления:

Варенец можно употреблять просто в таком виде, добавить сахар, варенье или фрукты с ягодами. Его можно подавать на завтрак, в полдник или вместо ужина. Молоко лучше всего брать жирное, или добавить как я сливки. Сметана должна быть натуральная иначе варенец не получится нужной консистенции.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 500 Миллилитров
  • Сливки 18-20% 110 Миллилитров
  • Сметана 20-30% 2 Ст. ложки

Количество порций 5

Калорийность

76 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенец в домашних условиях»

Варенец в домашних условиях

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенца.

Варенец в домашних условиях

Смешайте молоко и сливки до однородности.

Варенец в домашних условиях

Поставьте кастрюлю с молоком в горячую духовку и томите при температуре 150 градусов в течение 6 часов. Молоко должно изменить цвет и упариться на 1/3 объема.

Варенец в домашних условиях

Остудите топленое молоко до 35-37 градусов и добавьте сметану. Все хорошо перемешайте до однородности.

Варенец в домашних условиях

Разлейте варенец по баночкам и прикройте, но не закрывайте. Уберите в теплое место на 6-8 часов.

Варенец в домашних условиях

После этого уберите варенец в холодильник на 46 часов и можно подавать.

Варенец в домашних условиях

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА