Описание приготовления:

Варенец можно употреблять просто в таком виде, добавить сахар, варенье или фрукты с ягодами. Его можно подавать на завтрак, в полдник или вместо ужина. Молоко лучше всего брать жирное, или добавить как я сливки. Сметана должна быть натуральная иначе варенец не получится нужной консистенции.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Сливки 18-20% 110 Миллилитров

Сметана 20-30% 2 Ст. ложки

Количество порций 5

Калорийность

76 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенец в домашних условиях»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенца.

Смешайте молоко и сливки до однородности.

Поставьте кастрюлю с молоком в горячую духовку и томите при температуре 150 градусов в течение 6 часов. Молоко должно изменить цвет и упариться на 1/3 объема.

Остудите топленое молоко до 35-37 градусов и добавьте сметану. Все хорошо перемешайте до однородности.

Разлейте варенец по баночкам и прикройте, но не закрывайте. Уберите в теплое место на 6-8 часов.

После этого уберите варенец в холодильник на 46 часов и можно подавать.

Приятного аппетита!