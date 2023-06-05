Описание приготовления:
Такие варенички отлично подойдут в пост, вегетарианцам и не только, поскольку абсолютно постные, без яиц, кефира или сметаны.
Назначение: На обед
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Горячие блюда / Вареники
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 450 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Подсолнечное масло рафинированное 3 Ст. ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Абрикос 200 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
279 ккал
Калорийность
6 г
Белки
5 г
Жиры
52 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вареники с абрикосами»
Подготовьте ингредиенты для приготовления вареников.
Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль. Добавьте подсолнечное масло.
Налейте горячую воду, но не кипяток.
Перемешайте ингредиенты теста в миске ложкой. После выложите на поверхность, присыпанную мукой и замесите крутое, но эластичное тесто. Накройте его пленкой и дайте постоять 20 минут.
Абрикосы помойте, удалите косточки и мелко нарежьте.
Тесто раскатайте в пласт и с помощью стакана или другой выемки вырежьте кружки. На середину кружков выложите кусочки абрикосов.
Защипите края кружков и сформируйте вареники. Выложите на тарелку, присыпанную мукой.
Сварите вареники. Вскипятите воду, немного посолите и выложите вареники. Перемешайте их ложкой, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут, варите их еще 5-6 минут и доставайте из кастрюли.
Вареники с абрикосами готовы. Подавайте к столу с мёдом, вареньем, джемом.