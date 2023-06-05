Вареники с абрикосами

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Описание приготовления:

Такие варенички отлично подойдут в пост, вегетарианцам и не только, поскольку абсолютно постные, без яиц, кефира или сметаны.

Назначение: На обед
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Горячие блюда / Вареники
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 450 Грамм
  • Вода 200 Миллилитров
  • Подсолнечное масло рафинированное 3 Ст. ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Абрикос 200 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

279 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники с абрикосами»

Вареники с абрикосами

Подготовьте ингредиенты для приготовления вареников.

Вареники с абрикосами

Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль. Добавьте подсолнечное масло.

Вареники с абрикосами

Налейте горячую воду, но не кипяток.

Вареники с абрикосами

Перемешайте ингредиенты теста в миске ложкой. После выложите на поверхность, присыпанную мукой и замесите крутое, но эластичное тесто. Накройте его пленкой и дайте постоять 20 минут.

Вареники с абрикосами

Абрикосы помойте, удалите косточки и мелко нарежьте.

Вареники с абрикосами

Тесто раскатайте в пласт и с помощью стакана или другой выемки вырежьте кружки. На середину кружков выложите кусочки абрикосов.

Вареники с абрикосами

Защипите края кружков и сформируйте вареники. Выложите на тарелку, присыпанную мукой.

Вареники с абрикосами

Сварите вареники. Вскипятите воду, немного посолите и выложите вареники. Перемешайте их ложкой, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут, варите их еще 5-6 минут и доставайте из кастрюли.

Вареники с абрикосами

Вареники с абрикосами готовы. Подавайте к столу с мёдом, вареньем, джемом.

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