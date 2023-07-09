Описание приготовления:
Готовятся такие вареники очень просто. Но придется взять именно консервированные мандарины, потому что они уже хорошо обработанные и без пленок. Со свежими мандаринами придется долго возиться.
Назначение: На обед / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин Блюдо: Горячие блюда / Вареники
Состав / Ингредиенты:
- Мандарины консервированные 300 Грамм
- Мука пшеничная 400-450 Грамм
- Подсолнечное масло 3 Ст. ложки
- Вода (горячая) 200 Миллилитров
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
246 ккал
Калорийность
6 г
Белки
5 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вареники с мандаринами»
Возьмите ингредиенты для приготовления вареников с мандаринами.
Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль.
Налейте подсолнечное масло.
Налейте горячую воду, но не кипяток.
Замесите крутое, но эластичное тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 20 минут.
Банку с консервированными мандаринами откройте и слейте сироп через сито. Тесто раскатайте в пласт, любой удобной выемкой нарежьте кружки. В каждый кружок выложите несколько долек мандарина.
Слепите края кружков, формируя вареники. Выложите их на тарелку или доску, присыпанную мукой.
Сварите вареники. В кастрюлю налейте воду, немного посолите и доведите до кипения. Выложите вареники и перемешайте. После того, как они всплывут, варите 5-6 минут и доставайте из кастрюли.
Вареники с мандаринами готовы. Подавайте с мёдом вареньем, сладкими соусами.