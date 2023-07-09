Вареники с мандаринами

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Описание приготовления:

Готовятся такие вареники очень просто. Но придется взять именно консервированные мандарины, потому что они уже хорошо обработанные и без пленок. Со свежими мандаринами придется долго возиться.
Назначение: На обед / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин Блюдо: Горячие блюда / Вареники

Состав / Ингредиенты:

  • Мандарины консервированные 300 Грамм
  • Мука пшеничная 400-450 Грамм
  • Подсолнечное масло 3 Ст. ложки
  • Вода (горячая) 200 Миллилитров
  • Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

246 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники с мандаринами»

Вареники с мандаринами

Возьмите ингредиенты для приготовления вареников с мандаринами.

Вареники с мандаринами

Замесите тесто. В миску насыпьте муку и соль.

Вареники с мандаринами

Налейте подсолнечное масло.

Вареники с мандаринами

Налейте горячую воду, но не кипяток.

Вареники с мандаринами

Замесите крутое, но эластичное тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 20 минут.

Вареники с мандаринами

Банку с консервированными мандаринами откройте и слейте сироп через сито. Тесто раскатайте в пласт, любой удобной выемкой нарежьте кружки. В каждый кружок выложите несколько долек мандарина.

Вареники с мандаринами

Слепите края кружков, формируя вареники. Выложите их на тарелку или доску, присыпанную мукой.

Вареники с мандаринами

Сварите вареники. В кастрюлю налейте воду, немного посолите и доведите до кипения. Выложите вареники и перемешайте. После того, как они всплывут, варите 5-6 минут и доставайте из кастрюли.

Вареники с мандаринами

Вареники с мандаринами готовы. Подавайте с мёдом вареньем, сладкими соусами.

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