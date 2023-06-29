Описание приготовления:
Для начинки я морковь предварительно отвариваю, но можно её потушить или даже использовать сырую. Блюдо не только получается очень вкусное, но и достаточно простое, хорошо подойдёт для людей, соблюдающих пост или придерживающихся особого питания. Если сделать вареников побольше и часть заморозить, то о быстром и сытном ужине можно будет в дальнейшем не беспокоиться. Достал, отварил и готово! Настоятельно рекомендую попробовать!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Морковь
Блюдо: Горячие блюда / Вареники / Блюда с начинкой
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 400 Грамм (варёная)
- Лук 1-2 Штук
- Растительное масло 2 Ст. ложки (в тесто + для жарки по вкусу)
- Мука 450-500 Грамм
- Вода 230 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
206 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вареники с морковью»
Подготовьте все ингредиенты. Морковь заранее отварите и дайте ей немного остыть.
Соедините воду, растительное масло и 0,5 ч.л. соли.
Частями добавьте муку. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.
Готовое тесто должно получиться упругое и эластичное. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 30 минут.
Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости на растительном или сливочном масле.
Снимите сковороду с огня, добавьте тёртую на крупной тёрке варёную морковь, посолите начинку по вкусу и перемешайте.
От теста отрежьте кусок, раскатайте его в форме "колбаски" и нарежьте небольшими кусочками (размер кусочков зависит от желаемого размера вареников). Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в муке, раскатайте в форме круга и выложите по центру начинку. Защипните края любым удобным образом.
Аналогично сформируйте все вареники, пока не закончится тесто и начинка. Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение 5-7 минут.
Вареники с морковью готовы. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Вареники можно не только отварить по данному рецепту, но и обжарить в сковороде до румяной корочки или приготовить нежное блюдо на пару.