Описание приготовления:

Для начинки я морковь предварительно отвариваю, но можно её потушить или даже использовать сырую. Блюдо не только получается очень вкусное, но и достаточно простое, хорошо подойдёт для людей, соблюдающих пост или придерживающихся особого питания. Если сделать вареников побольше и часть заморозить, то о быстром и сытном ужине можно будет в дальнейшем не беспокоиться. Достал, отварил и готово! Настоятельно рекомендую попробовать!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Морковь

Блюдо: Горячие блюда / Вареники / Блюда с начинкой

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Морковь 400 Грамм (варёная)

Лук 1-2 Штук

Растительное масло 2 Ст. ложки (в тесто + для жарки по вкусу)

Мука 450-500 Грамм

Вода 230 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

206 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вареники с морковью»

Подготовьте все ингредиенты. Морковь заранее отварите и дайте ей немного остыть.

Соедините воду, растительное масло и 0,5 ч.л. соли.

Частями добавьте муку. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.

Готовое тесто должно получиться упругое и эластичное. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 30 минут.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости на растительном или сливочном масле.

Снимите сковороду с огня, добавьте тёртую на крупной тёрке варёную морковь, посолите начинку по вкусу и перемешайте.

От теста отрежьте кусок, раскатайте его в форме "колбаски" и нарежьте небольшими кусочками (размер кусочков зависит от желаемого размера вареников). Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в муке, раскатайте в форме круга и выложите по центру начинку. Защипните края любым удобным образом.

Аналогично сформируйте все вареники, пока не закончится тесто и начинка. Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение 5-7 минут.

Вареники с морковью готовы. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Вареники можно не только отварить по данному рецепту, но и обжарить в сковороде до румяной корочки или приготовить нежное блюдо на пару.