Рецепты Вареники с вишнями, которые точно понравятся деткам По Admin - 7 августа, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не секрет, что самые прихотливые в питании дети. Мы приготовили рецепт блюда, которое они точно съедят до последней ложки – сладкие вареники с вишнями. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вареники с вишнями – вкусное и сытное блюдо, которое любят не только взрослые, но и дети. Обязательно приготовьте их из заварного теста. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Эластичное тесто, которое подойдет и для других начинок, оно прекрасно замораживается и не трескается при варке. А второе – обязательно подмораживаем вишенки перед тем как класть в вареник. Так удобнее! Рецепт вареников с вишнями Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов муки; – 500 граммов семола; – 650 – 700 граммов кипятка; – 50 граммов масла; – 12 граммов соли. Приготовление: Смешайте муку и семолу, влейте в нее кипяток и растительное масло. Текстура должна получиться эластичной, но не очень мягкой. Потом добавляйте соль и еще раз вымешайте. Замотайте тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник до полного остывания. Вишни моем, чистим от камешков и посыпаем сахаром. Чтобы с ней было легко работать и она текла во время лепки – отправляем в морозилку. Раскатываем тесто на вареники, вырезаем кольца и начиняем вишнями. Формируем вареники и отвариваем в кипящей воде несколько минут. Поднялись на верх – доставайте. Полим сливочным маслом, медом или посыпаем сахаром. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пиццу без теста по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт: Торт «Медовик классический» — с карамельным кремом и шоколадно ягодным декором! ♥Новый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молокеТушеная капуста с мясом для ВСУ – готовим в котле вместе с шеф-поваромМолочные батоны – вкус детства на вашем столеВкусно уже за 12 часов: идеальные малосольные огурцы. Самые правильные пропорции