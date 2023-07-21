Рецепты Вареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пиву По Admin - 21 июля, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом хочется особой закуски, а не традиционных чипсов, сухариков или картофеля. Особенно, если речь идет о креветках. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вареные или жареные креветки – как выбрать способ приготовления морепродуктов, чтобы не только вкусно подать закуску, но и не простоять целый день у плиты. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Мы подобрали два варианта приготовления креветок, свежих или мороженых, которые вы с легкостью можете подать дома к праздничному столу или обыденному. Рецепт приготовления креветок на сковороде или в кастрюле Время: 3 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 800 граммов креветок; – 8 граммов соли; – 20 граммов чеснока; – 2 веточки розмарина; – 300 граммов пива. Приготовление: Все ингредиенты совмещаем и даем промариноваться 3 часа. Далее креветки просто заливаем кипятком, подсаливаем и даем постоять 5 минут, после сливаем воду. Чтобы пожарить креветки, разогрейте сковороду и выложите креветки. Обжаривайте их с двух сторон по 1 – 1,5 минуты. Готовую закуску подавайте с соусом. Приятного аппетита! Рецепт соуса тартар Ингредиенты: – 430 граммов майонеза; – 250 граммов сметаны; – 15 граммов соуса ворчестер; – 45 граммов горчицы; – 250 граммов маринованных огурцов; – 30 граммов каперсов; – 80 граммов синего лука; – 14 граммов укропа; – 26 граммов чеснока; – цедра одного лимона; – 30 граммов лимонного сока. Приготовление: Майонез, сметану, ворчестер и горчицу замешиваем и добавляем к ним нарезанные каперсы. Мелким кубиком нарезаем огурец, синий лук и укроп. Тщательно все перемешиваем и подаем вместе с креветками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусную закуску из жареных макарон по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниБаклажаны, как грибы: теперь только так и готовимПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретТри холодных супа на лето – пальчики оближете