Вариация запасных частей и расходных материалов для дробильно-сортировочного оборудования

В строительных работах и при проведении масштабных технических работ в промышленности применяется техника, выполняющая разные функции. Каждая модель техники выполняет свой фронт работ, при этом даже самый незначительный на вид инструмент очень важен и нужен в определенный момент работ.

Очень полезна в металлургической, химической промышленности и дорожном строительстве молотковая дробилка, которая выполняет функцию измельчителя, разбивая на куски материалы любой твердости. У такого инструмента как дробилка молотковая цена варьируется в зависимости от производительной мощности, формы и скорости вращения молотов. Его особенности заключаются в том, что приведенный в действие ротор заставляет молоты разрезать материалы, отправленные в дробилку. В процессе измельчения инструмент доводит металл до нужного размера с помощью специальной просеивающей колосниковой плиты, которая меньше окружности сита. Материалы, принявшие нужный размер, просеиваются, а остальные продолжают дробиться в молотилке. Такой дробилке «по зубам» кирпич, уголь, известняк, черепица, гипс, соль и другие. Ее преимущества в компактных размерах, при которых она обладает высокой производительностью, способностью применяться в разном производстве, использовании при демонтаже и монтаже, а также способностью уменьшать размеры материалов до нужного размера.

Дробилка валковая — еще один инструмент, специализирующийся на измельчении предметов. Применяется она в промышленном производстве, а также при переработке и добыче полезных ископаемых. Это оборудование представляет собой зубчатые сегменты в форме многогранника, закрепленные на валках. Инструмент затягивает силой трения материал и раздавливает его между цилиндрическими валками, расположенными параллельно. Они вращаются на одной скорости и отсеивают мелкие куски материала.

Этот инструмент работает с высокой производительностью при минимальном износе деталей. К тому же он выдает идеальную форму продукции на выходе, а также дробящие элементы в дробилке двигаются непрерывно. К преимуществам этого оборудования также относится простота в эксплуатации, удобство при ремонте, безопасность и надежность. К недостаткам можно отнести неравномерное изнашивание валков. Эта особенность не позволяет сохранять по всей длине стабильный размер выходной щели. В добавок к этому оно имеет низкую удельную производительность.