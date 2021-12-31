«Варите дальше чешую!». Новогодние кулинарные шедевры наших прабабушек

Слово «традиционный» смело можно ставить на новогодний стол. И оно там будет выситься солидно, монументально — вместе с оливье, холодцом и селёдкой в шубе. Без них вроде и праздник не тот…

Но наши бабушки и пра-прабабушки в канун зимних торжеств готовили совсем другой набор праздничных яств. И даже тридцать-сорок лет назад были свои кулинарные «изюминки», которых ждала вся семья.

«АиФ-Крым» решили заглянуть в прошлое. Полюбопытствовать, по каким рецептам в разные времена готовился новогодний и рождественский стол.