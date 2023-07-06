Варю 2 килограмма свеклы сразу и готовлю всю неделю. «Шустряк» — салат, который никогда не надоедает

Свекла является лекарственным средством, которое до сих пор применяется в медицине. Особенно актуальны свекольные отвары в Европе, где врачи придерживаются более традиционного и естественного лечения.
Свекла способна снижать уровень триглицеридов в крови, избавляя организм от вредных жиров. Кроме того, свекольные блюда смогут помочь избавиться от повышенного давления. Также свекла избавляет от камней в почках, улучшает работу кровеносной системы.
Не все знают, как вкусно и полезно приготовить свеклу. Поэтому мы делимся способом приготовления свекольного салата.
Ингредиенты:
- вареная свекла — 300 г;
- сыр — 80 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 50 г;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление:
Вареную свеклу очищаем от кожуры и измельчаем на крупных резцах терки. Аналогично измельчаем на терке сыр, смешиваем со свеклой.
На мелкой терке натираем зубчики чеснока, выкладываем к свекле и сыру. Высыпаем в салат соль, по вкусу добавляем черный молотый перец.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
По желанию вместо майонеза в качестве заправки можно использовать греческий йогурт или сметану.
Так блюдо станет полезнее, при этом не потеряет оригинальные вкусовые качества.