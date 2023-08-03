Ватрушка – это аппетитная и невероятно ароматная выпечка, к названию которой часто добавляют прилагательное «королевская». И это неспроста, потому как, несмотря на простой состав, десерт обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и имеет эффектный внешний вид. Исходя из всего вышесказанного, испечь и подать ватрушку можно даже самым требовательным гостям, особенно, если ввести начинку немного сладких бананов, варенья или других компонентов. Удивите членов своей семьи и побалуйте сами себя!
Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке
Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке, готовится из нежного и рассыпчатого теста и сочетает его с огромным количеством тающей во рту начинки. Такое угощение прекрасно подойдет для званого чаепития не только в кругу семьи, но и в праздничные дни.
Ингредиенты –+6 порц.
- Для теста:
- Мука 300 гр.
- Сахар-песок 50 гр.
- Масло сливочное 100 гр.
- Соль ½ ч.л.
- Сода пищевая ½ ч.л.
- Масло растительное 1 ч.л.
- Для начинки:
- Творог 9% 400 гр.
- Сахар-песок 100 гр.
- Ванильный сахар 1 ч.л.
- Яйцо куриное 3 шт.
Шаги 70 мин.
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Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится очень просто. Перед началом процесса, отмеряем кухонными весами нужное количество всех компонентов.
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Предварительно замороженное сливочное масло трем на бурачной терке.
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В глубокой тарелке смешиваем просеянную муку, сахарный песок, соль и соду.
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Вводим масло и быстро перетираем в крошку. Массу затягиваем пищевой пленкой и убираем на полку холодильной камеры.
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Для приготовления начинки погружным блендером перебиваем до однородности творог, два вида сахара и яйца.
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Форму для выпекания смазываем растительным маслом и высыпаем ½ крошки, прижимая пальцами, формуем дно и бортики.
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На основу ровным слоем выкладываем творожную начинку, присыпаем остатками «теста» – выпекаем 45-60 минут в духовке, предварительно прогретой до 180 градусов.
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Ароматную ватрушку остужаем и только затем извлекаем из формы. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Творожная ватрушка из дрожжевого теста
Творожная ватрушка из дрожжевого теста всегда получается такой высокой и мягкой, что основу можно с легкостью сравнивать с пухом! Несмотря на то, что дрожжи требуют времени для активации, итоговый результат определенно стоит не только потраченного времени, но и усилий. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 2 ч. 10 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко – 150 мл.
- Дрожжи сухие быстродействующие – 7 гр.
- Сахар-песок – 90 гр.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Ванилин – 1 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Масло сливочное – 60 гр.
- Мука – 450-500 гр.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Для начинки:
- Творог – 300 гр.
- Сметана – 100 мл.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Белок яичный – 1 шт.
- Крахмал – 1 ст.л.
- Ванилин – 1 гр.
- Ягоды замороженные – 50 гр.
Дополнительно:
- Молоко – 1 ст.л.
- Желток яичный – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим тесто: молоко слегка подогреваем, вбиваем яйцо и подсыпаем сахар с солью – расколачиваем венчиком либо вилкой.
Шаг 2. Отдельно смешиваем муку с дрожжами и горстями вводим в теплую молочную смесь, также постепенно вмешиваем размягченное сливочное масло.
Шаг 3. Перемешиваем ингредиенты ложкой, а затем переходим к ручному замесу. Вымешиваем тесто не менее 10 минут, при необходимости добавляя еще немного муки. Емкость промазываем растительным маслом и выкладываем комок, накрываем пленкой и отправляем в теплое помещение для подъема.
Шаг 4. Параллельно взбиваем блендером составляющие начинки: творог, сахар, яичный белок, сметану, ванилин и немного крахмала.
Шаг 5. Поднявшуюся основу раскатываем в круглую лепешку, толщиной около сантиметра. Отступая около 5 сантиметров от края, делаем еще один круг (см. фото).
Шаг 6. Надрезаем край, как показано на фото, и «заплетаем» косичку.
Шаг 7. Прижимаем «косичку» к тесту, заготовку прикрываем полотенцем либо пленкой и оставляем для расстойки на полчаса.
Шаг 8. По истечении времени, декор снова прижимаем к основе, в центр выкладываем сладкую творожную массу.
Шаг 9. Украшаем ватрушку ягодами, тесто промазываем взбитым желтком с молоком – готовим при температуре 180 градусов от 20 до 30 минут.
Шаг 10. Слегка остывший десерт нарезаем порционными кусочками и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!
Французская ватрушка с творогом
Французская ватрушка с творогом – это изысканное угощение, с приготовлением которого справится даже начинающий кулинар. Также для готовки требуются только простые и доступные продукты, которые зачастую бывают под рукой у каждого. Побалуйте себя ароматной и вкусной выпечкой, приготовленной своими руками!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Маргарин – 130 гр.
- Творог – 300 гр.
- Сахар-песок – 140 гр.
- Сахар ванильный – 5 гр.
- Мука – 200 гр.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим начинку. Творог, яйца, два вида сахара взбиваем погружным блендером до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 2. Также в творожную массу вводим 30 грамм маргарина и еще раз перебиваем.
Шаг 3. Для готовки теста просеиваем муку с разрыхлителем, вводим кубики охлажденного маргарина и активно перетираем в крошку.
Шаг 4. Половину основы высыпаем на дно силиконовой формы.
Шаг 5. Распределяем творог с яйцами и сахаром, «закрываем» второй частью теста.
Шаг 6. Выпекаем полуфабрикат в течение 40 минут при 190 градусах. Готовьте и получайте удовольствие!
Королевская ватрушка с яблоками в духовке
Королевская ватрушка с яблоками в духовке – это угощение, которое придется по вкусу каждому, кто откусит хотя бы кусочек! Пусть вас это не удивляет, так как готовый пирог удивляет минимальным количеством теста и большим содержанием начинки, которая в буквальном смысле тает во рту.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 150 гр.
- Мука – 200 гр.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Сахар ванильный – 14 ч.л.
- Яйца – 1 шт.
- Яблоки – 2 шт.
- Творог – 250 гр.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. В тарелку с высокими бортиками пересыпаем всю порцию пшеничной муки.
Шаг 3. В ту же емкость на крупной терке натираем охлажденное сливочное масло.
Шаг 4. Подсыпаем сахарный песок (100 грамм) и разрыхлитель.
Шаг 5. Вооружаемся миксером и превращаем состав в крошку.
Шаг 6. Займемся начинкой: в чашу выкладываем творог и вбиваем одно яйцо.
Шаг 7. Добавляем два вида сахара и хорошенько перемешиваем, вводим кубики яблочной мякоти – еще раз мешаем.
Шаг 8. В огнеупорную форму высыпаем ½ крошки, сверху выкладываем фруктово-творожную массу.
Шаг 9. «Прикрываем» начинку оставшейся крошкой и выпекаем пирог при 180 градусах около 40-45 минут.
Шаг 10. Остужаем, нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Простая ватрушка на маргарине
Простая ватрушка на маргарине по своим вкусовым характеристикам и яркому аромату, абсолютно ничем не отличается от лакомства, приготовленного на сливочном масле. Однако итоговая стоимость сокращается в несколько раз. Попробуйте приготовить такой десерт лишь один раз, и вы вернётесь к нему еще неоднократно!
Время готовки – 1 ч. 15 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Маргарин – 200 гр.
- Мука – 2 ст.
- Творог – 400 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Сливочное масло – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слегка подмороженный маргарин нарезаем кубиками и выкладываем в муку – быстро растираем ладонями до консистенции крошки.
Шаг 2. В отдельную миску выкладываем творог и добавляем яйца с сахаром – пробиваем при помощи погружного блендера либо миксера.
Шаг 3. Огнеупорную посуду с высокими бортиками смазываем тонким слоем сливочного масла.
Шаг 4. Формируем пирог: на дно формы высыпаем половину крошки, сверху – начинка и снова крошка. Выпекаем при 180 градусах на протяжении 40-45 минут.
Шаг 5. Остывшую ватрушку нарезаем порционными кусочками и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!
Шоколадная ватрушка с творогом
Шоколадная ватрушка с творогом – это удивительное лакомство, которое всегда получается разным по внешнему виду. Так получается, из-за различной консистенции теста и творожной начинки в процессе выпекания, слои поднимаются и приобретают оригинальную форму и структуру.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 150 гр.
- Какао-порошок – 4 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 200 гр.
- Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
Для начинки:
- Творог – 350 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Манка – 30 гр.
- Ванилин – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом вооружаемся кухонными граммовыми весами и отмеряем ингредиенты в нужных пропорциях.
Шаг 2. В глубокой емкости взбалтываем венчиком яйца с сахарным песком.
Шаг 3. Вводим сметану и сливочное масло (растапливаем и остужаем) – перемешиваем.
Шаг 4. Отдельно смешиваем какао, муку, соль и разрыхлитель – просеиваем в жидкую смесь и замешиваем однородное тесто.
Шаг 5. Для начинки погружным блендером пробиваем все компоненты, указанные в списке в графе «для начинки».
Шаг 6. Форму для выпекания устилаем листом пекарской бумаги и промазываем сливочным маслом, выливаем шоколадное тесто и в центр выкладываем творожную начинку, отступая немного от краев. Перемещаем полуфабрикат в холодную духовку и готовим в течение 60 минут при 180 градусах.
Шаг 7. Приятного аппетита!
Ватрушка из песочного теста с творогом
Ватрушка из песочного теста с творогом – это аппетитное и безумно вкусное лакомство, которое очень напоминает всем известный чизкейк. Сочетание рассыпчатого теста с большим количеством нежной творожной начинки сведет вас с ума еще в процессе первой дегустации!
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 250 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло сливочное – 130 гр.
- Сахар-песок – 60 гр.
- Яйца крупные – 1 шт.
Для начинки:
- Творог 9% – 500 гр.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Яйца крупные – 2 шт.
- Цедра лимона – 1 ч.л.
- Ванилин – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовку начинаем с теста: смешиваем муку с солью и сахаром, добавляем кубики охлажденного сливочного масла и перетираем состав в крошку.
Шаг 2. Вбиваем в состав яйцо и замешиваем тесто (если масса не собирается в комок, то подливаем 1-2 столовых ложки воды). Формируем шарик и оборачиваем в пищевую пленку, отправляем в холодильник на час либо в морозилку на полчаса.
Шаг 3. Не теряя времени, займемся начинкой: аккуратно разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. В отдельной емкости разминаем творог с сахаром и ванилином.
Шаг 4. Добавляем куриные желтки и еще немного разминаем.
Шаг 5. Белки взбалтываем венчиком до образования легкой пенки на поверхности.
Шаг 6. Белки и лимонную цедру аккуратно и не спеша вмешиваем лопаткой в творожную массу.
Шаг 7. Охлажденное тесто помещаем между двумя листами пергамента и раскатываем в тонкую лепешку, в середину выкладываем начинку, не трогая края.
Шаг 8. Приподнимаем края к центру, как показано на фото.
Шаг 9. Выпекаем ватрушку на протяжении тридцати минут в духовом шкафу, предварительно разогретом до 200 градусов.
Шаг 10. Остывший десерт нарезаем и подаем к столу в сочетании с чашечкой чая или кофе. Приятного аппетита!
Творожная ватрушка с вареньем
Творожная ватрушка с вареньем – это десерт, который будет выигрышно смотреться на столе не только во время воскресного семейного чаепития, но так же и во время праздничного застолья. Несмотря на простоту состава, выпечка получается невероятно вкусной. Варенье можно использовать любое, главное – густая консистенция.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное – 180 гр.
- Сахар-песок – ½ ст.
- Мука – 2,5 ст.
- Сода гашеная уксусом – ½ ч.л.
Для начинки:
- Варенье – 150-200 гр.
- Творог – 400 гр.
- Яйца – 4 шт.
- Сахар-песок – ½ ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Сливочное масло растапливаем на водяной бане либо в микроволновой печи и перемешиваем с сахарным песком.
Шаг 3. Вводим гашеную соду – мешаем.
Шаг 4. В масляный раствор всыпаем пшеничную муку и замешиваем рассыпчатое тесто.
Шаг 5. Огнеупорную форму с высокими бортами устилаем листом пекарской бумаги, по желанию смазываем маслом.
Шаг 6. Высыпаем две трети основы.
Шаг 7. Распределяем варенье.
Шаг 8. Для следующего слоя, взбиваем в чаще блендера творог, а также куриные яйца и сахар.
Шаг 9. Засыпаем творожную массу остатками теста и убираем заготовку в духовой шкаф на 40-50 минут при температуре в 180 градусов. Нарезаем порционно в остывшем виде. Приятного аппетита!
Ватрушка с творогом и бананом
Ватрушка с творогом и бананом может оказаться на вашем столе всего лишь через один час! Попробовав испечь такой десерт, вы будете приятно удивлены нежной и тающей во рту структурой готовой ватрушки. Но будьте бдительны, если вы придерживаетесь правильного питания, то устоять будет очень сложно!
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Бананы – 1 шт.
- Творог – 400 гр.
- Мука – 100 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Разрыхлитель теста – ½ ч.л.
- Масло сливочное – 10 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу с высокими бортиками выкладываем половину творога, насыпаем ½ сахарного песка, также добавляем два желтка.
Шаг 2. Вводим муку и разрыхлитель теста.
Шаг 3. Замешиваем податливое тесто, формуем комок и убираем в холодильную камеру на 5 минут.
Шаг 4. Тем временем, готовим начинку: оставшийся творог с сахаром + ванильный сахар и белки взбиваем в блендере до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 5. Форму для выпекания промазываем мягким сливочным маслом, распределяем тесто, пальцами формируя бортики и дно.
Шаг 6. Выкладываем нежную творожную массу.
Шаг 7. Добавляем ломтики очищенного банана.
Шаг 8. Готовим ватрушку при 180 градусах на протяжении 40-45 минут.
Шаг 9. Аппетитный десерт остужаем и с легкостью извлекаем из формы. Приятного чаепития!
Ватрушка из слоеного теста в духовке
Ватрушка из слоеного теста в духовке – это простое и быстрое лакомство, которое идеально подойдет для тех кулинаров, которые не любят возиться с тестом и проводить у плиты слишком много времени. Используя полуфабрикат, теплые и нежные ватрушки можно подать к чаю всего лишь через 35 минут!
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое – 400 гр.
- Творог – 250 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовку начинаем с начинки: в пиалу разбиваем одно яйцо и добавляем сахарный песок и творог.
Шаг 2. Компоненты пробиваем в блендере либо разминаем зубчиками вилки до однородности.
Шаг 3. Предварительно размороженное тесто режем на квадраты со сторонами в 10 сантиметров. Каждую заготовку складываем в треугольник и надрезаем по краям (см. фото).
Шаг 4. Разворачиваем и перекладываем углы с одного бока на другой.
Шаг 5. В серединку каждого полуфабриката кладем по столовой ложке аппетитной начинки, края промазываем взбитым яйцом – выпекаем 20-25 минут (180 градусов).
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!