Ватрушка – это аппетитная и невероятно ароматная выпечка, к названию которой часто добавляют прилагательное «королевская». И это неспроста, потому как, несмотря на простой состав, десерт обладает прекрасными вкусовыми характеристиками и имеет эффектный внешний вид. Исходя из всего вышесказанного, испечь и подать ватрушку можно даже самым требовательным гостям, особенно, если ввести начинку немного сладких бананов, варенья или других компонентов. Удивите членов своей семьи и побалуйте сами себя!

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке, готовится из нежного и рассыпчатого теста и сочетает его с огромным количеством тающей во рту начинки. Такое угощение прекрасно подойдет для званого чаепития не только в кругу семьи, но и в праздничные дни.

Ингредиенты –+6 порц.

Для теста:

Мука 300 гр.

Сахар-песок 50 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Соль ½ ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Масло растительное 1 ч.л.

Для начинки:

Творог 9% 400 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Яйцо куриное 3 шт.

Шаги 70 мин.

Классическая королевская ватрушка с творогом в духовке готовится очень просто. Перед началом процесса, отмеряем кухонными весами нужное количество всех компонентов. Предварительно замороженное сливочное масло трем на бурачной терке. В глубокой тарелке смешиваем просеянную муку, сахарный песок, соль и соду. Вводим масло и быстро перетираем в крошку. Массу затягиваем пищевой пленкой и убираем на полку холодильной камеры. Для приготовления начинки погружным блендером перебиваем до однородности творог, два вида сахара и яйца. Форму для выпекания смазываем растительным маслом и высыпаем ½ крошки, прижимая пальцами, формуем дно и бортики. На основу ровным слоем выкладываем творожную начинку, присыпаем остатками «теста» – выпекаем 45-60 минут в духовке, предварительно прогретой до 180 градусов. Ароматную ватрушку остужаем и только затем извлекаем из формы. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Творожная ватрушка из дрожжевого теста

Творожная ватрушка из дрожжевого теста всегда получается такой высокой и мягкой, что основу можно с легкостью сравнивать с пухом! Несмотря на то, что дрожжи требуют времени для активации, итоговый результат определенно стоит не только потраченного времени, но и усилий. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 150 мл.

Дрожжи сухие быстродействующие – 7 гр.

Сахар-песок – 90 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Мука – 450-500 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Для начинки:

Творог – 300 гр.

Сметана – 100 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Белок яичный – 1 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Ягоды замороженные – 50 гр.

Дополнительно:

Молоко – 1 ст.л.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: молоко слегка подогреваем, вбиваем яйцо и подсыпаем сахар с солью – расколачиваем венчиком либо вилкой.

Шаг 2. Отдельно смешиваем муку с дрожжами и горстями вводим в теплую молочную смесь, также постепенно вмешиваем размягченное сливочное масло.

Шаг 3. Перемешиваем ингредиенты ложкой, а затем переходим к ручному замесу. Вымешиваем тесто не менее 10 минут, при необходимости добавляя еще немного муки. Емкость промазываем растительным маслом и выкладываем комок, накрываем пленкой и отправляем в теплое помещение для подъема.

Шаг 4. Параллельно взбиваем блендером составляющие начинки: творог, сахар, яичный белок, сметану, ванилин и немного крахмала.

Шаг 5. Поднявшуюся основу раскатываем в круглую лепешку, толщиной около сантиметра. Отступая около 5 сантиметров от края, делаем еще один круг (см. фото).

Шаг 6. Надрезаем край, как показано на фото, и «заплетаем» косичку.

Шаг 7. Прижимаем «косичку» к тесту, заготовку прикрываем полотенцем либо пленкой и оставляем для расстойки на полчаса.

Шаг 8. По истечении времени, декор снова прижимаем к основе, в центр выкладываем сладкую творожную массу.

Шаг 9. Украшаем ватрушку ягодами, тесто промазываем взбитым желтком с молоком – готовим при температуре 180 градусов от 20 до 30 минут.

Шаг 10. Слегка остывший десерт нарезаем порционными кусочками и приступаем к чаепитию. Приятного аппетита!

Французская ватрушка с творогом

Французская ватрушка с творогом – это изысканное угощение, с приготовлением которого справится даже начинающий кулинар. Также для готовки требуются только простые и доступные продукты, которые зачастую бывают под рукой у каждого. Побалуйте себя ароматной и вкусной выпечкой, приготовленной своими руками!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Маргарин – 130 гр.

Творог – 300 гр.

Сахар-песок – 140 гр.

Сахар ванильный – 5 гр.

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим начинку. Творог, яйца, два вида сахара взбиваем погружным блендером до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 2. Также в творожную массу вводим 30 грамм маргарина и еще раз перебиваем.

Шаг 3. Для готовки теста просеиваем муку с разрыхлителем, вводим кубики охлажденного маргарина и активно перетираем в крошку.

Шаг 4. Половину основы высыпаем на дно силиконовой формы.

Шаг 5. Распределяем творог с яйцами и сахаром, «закрываем» второй частью теста.

Шаг 6. Выпекаем полуфабрикат в течение 40 минут при 190 градусах. Готовьте и получайте удовольствие!

Королевская ватрушка с яблоками в духовке

Королевская ватрушка с яблоками в духовке – это угощение, которое придется по вкусу каждому, кто откусит хотя бы кусочек! Пусть вас это не удивляет, так как готовый пирог удивляет минимальным количеством теста и большим содержанием начинки, которая в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 150 гр.

Мука – 200 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Сахар ванильный – 14 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Яблоки – 2 шт.

Творог – 250 гр.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. В тарелку с высокими бортиками пересыпаем всю порцию пшеничной муки.

Шаг 3. В ту же емкость на крупной терке натираем охлажденное сливочное масло.

Шаг 4. Подсыпаем сахарный песок (100 грамм) и разрыхлитель.

Шаг 5. Вооружаемся миксером и превращаем состав в крошку.

Шаг 6. Займемся начинкой: в чашу выкладываем творог и вбиваем одно яйцо.

Шаг 7. Добавляем два вида сахара и хорошенько перемешиваем, вводим кубики яблочной мякоти – еще раз мешаем.

Шаг 8. В огнеупорную форму высыпаем ½ крошки, сверху выкладываем фруктово-творожную массу.

Шаг 9. «Прикрываем» начинку оставшейся крошкой и выпекаем пирог при 180 градусах около 40-45 минут.

Шаг 10. Остужаем, нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Простая ватрушка на маргарине

Простая ватрушка на маргарине по своим вкусовым характеристикам и яркому аромату, абсолютно ничем не отличается от лакомства, приготовленного на сливочном масле. Однако итоговая стоимость сокращается в несколько раз. Попробуйте приготовить такой десерт лишь один раз, и вы вернётесь к нему еще неоднократно!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Маргарин – 200 гр.

Мука – 2 ст.

Творог – 400 гр.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Сахар-песок – по вкусу.

Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слегка подмороженный маргарин нарезаем кубиками и выкладываем в муку – быстро растираем ладонями до консистенции крошки.

Шаг 2. В отдельную миску выкладываем творог и добавляем яйца с сахаром – пробиваем при помощи погружного блендера либо миксера.

Шаг 3. Огнеупорную посуду с высокими бортиками смазываем тонким слоем сливочного масла.

Шаг 4. Формируем пирог: на дно формы высыпаем половину крошки, сверху – начинка и снова крошка. Выпекаем при 180 градусах на протяжении 40-45 минут.

Шаг 5. Остывшую ватрушку нарезаем порционными кусочками и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Шоколадная ватрушка с творогом

Шоколадная ватрушка с творогом – это удивительное лакомство, которое всегда получается разным по внешнему виду. Так получается, из-за различной консистенции теста и творожной начинки в процессе выпекания, слои поднимаются и приобретают оригинальную форму и структуру.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 150 гр.

Какао-порошок – 4 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 200 гр.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания формы.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Для начинки:

Творог – 350 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Манка – 30 гр.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом вооружаемся кухонными граммовыми весами и отмеряем ингредиенты в нужных пропорциях.

Шаг 2. В глубокой емкости взбалтываем венчиком яйца с сахарным песком.

Шаг 3. Вводим сметану и сливочное масло (растапливаем и остужаем) – перемешиваем.

Шаг 4. Отдельно смешиваем какао, муку, соль и разрыхлитель – просеиваем в жидкую смесь и замешиваем однородное тесто.

Шаг 5. Для начинки погружным блендером пробиваем все компоненты, указанные в списке в графе «для начинки».

Шаг 6. Форму для выпекания устилаем листом пекарской бумаги и промазываем сливочным маслом, выливаем шоколадное тесто и в центр выкладываем творожную начинку, отступая немного от краев. Перемещаем полуфабрикат в холодную духовку и готовим в течение 60 минут при 180 градусах.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Ватрушка из песочного теста с творогом

Ватрушка из песочного теста с творогом – это аппетитное и безумно вкусное лакомство, которое очень напоминает всем известный чизкейк. Сочетание рассыпчатого теста с большим количеством нежной творожной начинки сведет вас с ума еще в процессе первой дегустации!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 250 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 130 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Яйца крупные – 1 шт.

Для начинки:

Творог 9% – 500 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйца крупные – 2 шт.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с теста: смешиваем муку с солью и сахаром, добавляем кубики охлажденного сливочного масла и перетираем состав в крошку.

Шаг 2. Вбиваем в состав яйцо и замешиваем тесто (если масса не собирается в комок, то подливаем 1-2 столовых ложки воды). Формируем шарик и оборачиваем в пищевую пленку, отправляем в холодильник на час либо в морозилку на полчаса.

Шаг 3. Не теряя времени, займемся начинкой: аккуратно разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. В отдельной емкости разминаем творог с сахаром и ванилином.

Шаг 4. Добавляем куриные желтки и еще немного разминаем.

Шаг 5. Белки взбалтываем венчиком до образования легкой пенки на поверхности.

Шаг 6. Белки и лимонную цедру аккуратно и не спеша вмешиваем лопаткой в творожную массу.

Шаг 7. Охлажденное тесто помещаем между двумя листами пергамента и раскатываем в тонкую лепешку, в середину выкладываем начинку, не трогая края.

Шаг 8. Приподнимаем края к центру, как показано на фото.

Шаг 9. Выпекаем ватрушку на протяжении тридцати минут в духовом шкафу, предварительно разогретом до 200 градусов.

Шаг 10. Остывший десерт нарезаем и подаем к столу в сочетании с чашечкой чая или кофе. Приятного аппетита!

Творожная ватрушка с вареньем

Творожная ватрушка с вареньем – это десерт, который будет выигрышно смотреться на столе не только во время воскресного семейного чаепития, но так же и во время праздничного застолья. Несмотря на простоту состава, выпечка получается невероятно вкусной. Варенье можно использовать любое, главное – густая консистенция.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 180 гр.

Сахар-песок – ½ ст.

Мука – 2,5 ст.

Сода гашеная уксусом – ½ ч.л.

Для начинки:

Варенье – 150-200 гр.

Творог – 400 гр.

Яйца – 4 шт.

Сахар-песок – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Сливочное масло растапливаем на водяной бане либо в микроволновой печи и перемешиваем с сахарным песком.

Шаг 3. Вводим гашеную соду – мешаем.

Шаг 4. В масляный раствор всыпаем пшеничную муку и замешиваем рассыпчатое тесто.

Шаг 5. Огнеупорную форму с высокими бортами устилаем листом пекарской бумаги, по желанию смазываем маслом.

Шаг 6. Высыпаем две трети основы.

Шаг 7. Распределяем варенье.

Шаг 8. Для следующего слоя, взбиваем в чаще блендера творог, а также куриные яйца и сахар.

Шаг 9. Засыпаем творожную массу остатками теста и убираем заготовку в духовой шкаф на 40-50 минут при температуре в 180 градусов. Нарезаем порционно в остывшем виде. Приятного аппетита!

Ватрушка с творогом и бананом

Ватрушка с творогом и бананом может оказаться на вашем столе всего лишь через один час! Попробовав испечь такой десерт, вы будете приятно удивлены нежной и тающей во рту структурой готовой ватрушки. Но будьте бдительны, если вы придерживаетесь правильного питания, то устоять будет очень сложно!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Бананы – 1 шт.

Творог – 400 гр.

Мука – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Масло сливочное – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу с высокими бортиками выкладываем половину творога, насыпаем ½ сахарного песка, также добавляем два желтка.

Шаг 2. Вводим муку и разрыхлитель теста.

Шаг 3. Замешиваем податливое тесто, формуем комок и убираем в холодильную камеру на 5 минут.

Шаг 4. Тем временем, готовим начинку: оставшийся творог с сахаром + ванильный сахар и белки взбиваем в блендере до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 5. Форму для выпекания промазываем мягким сливочным маслом, распределяем тесто, пальцами формируя бортики и дно.

Шаг 6. Выкладываем нежную творожную массу.

Шаг 7. Добавляем ломтики очищенного банана.

Шаг 8. Готовим ватрушку при 180 градусах на протяжении 40-45 минут.

Шаг 9. Аппетитный десерт остужаем и с легкостью извлекаем из формы. Приятного чаепития!

Ватрушка из слоеного теста в духовке

Ватрушка из слоеного теста в духовке – это простое и быстрое лакомство, которое идеально подойдет для тех кулинаров, которые не любят возиться с тестом и проводить у плиты слишком много времени. Используя полуфабрикат, теплые и нежные ватрушки можно подать к чаю всего лишь через 35 минут!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 400 гр.

Творог – 250 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с начинки: в пиалу разбиваем одно яйцо и добавляем сахарный песок и творог.

Шаг 2. Компоненты пробиваем в блендере либо разминаем зубчиками вилки до однородности.

Шаг 3. Предварительно размороженное тесто режем на квадраты со сторонами в 10 сантиметров. Каждую заготовку складываем в треугольник и надрезаем по краям (см. фото).

Шаг 4. Разворачиваем и перекладываем углы с одного бока на другой.

Шаг 5. В серединку каждого полуфабриката кладем по столовой ложке аппетитной начинки, края промазываем взбитым яйцом – выпекаем 20-25 минут (180 градусов).

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!