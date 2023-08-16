Описание приготовления:
Ватрушки получаются нежными, в меру сладкими, но если любите послаще посыпьте сахарной пудрой сверху. Ягоды обязательно перед добавлением полностью обсушите, лишняя влага сделает тесто сырым. Ватрушки прекрасно подойдут к чашке чая или кружечке холодного молока.
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Ягоды / Голубика Блюдо: Выпечка / Ватрушки
Состав / Ингредиенты:
- Творог 35 Грамм (мягкий)
- Сметана 2 Ст. ложки
- Масло растительное 2.5 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Сахар 50 Грамм
- Яйцо 1/2 Штуки
- Мука 125 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Голубика 1/2 Стакана
- Яблоко 1 Штука
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Сахарная пудра По вкусу (для посыпки)
- Молоко 1 Ст. ложка
Количество порций 6
Калорийность
191 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ватрушки с голубикой и яблоком»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек с голубикой и яблоком. Яблоко и ягоды вымойте и обсушите.
В миску выложите творог, сахар, соль, сметану и влейте половину размешанного яйца, перемешайте.
Добавьте растительное масло и молоко, перемешайте до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте в миску. Замесите мягкое, однородное тесто, разделите на кусочки.
Формочки для выпечки смажьте растительным маслом, выложите по одному кусочку теста и распределите по дну и бокам. Наколите тесто на дне вилкой.
Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Порежьте яблоко на мелкие кусочки, смешайте с крахмалом и разложите по будущим ватрушкам.
Поверх яблок разложите ягоды голубики. Поставьте ватрушки в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Достаньте формочки с ватрушками из духовки, остудите и подавайте.
Приятного аппетита!