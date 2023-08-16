Описание приготовления:

Ватрушки получаются нежными, в меру сладкими, но если любите послаще посыпьте сахарной пудрой сверху. Ягоды обязательно перед добавлением полностью обсушите, лишняя влага сделает тесто сырым. Ватрушки прекрасно подойдут к чашке чая или кружечке холодного молока.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Ягоды / Голубика Блюдо: Выпечка / Ватрушки

Состав / Ингредиенты:

Творог 35 Грамм (мягкий)

Сметана 2 Ст. ложки

Масло растительное 2.5 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Сахар 50 Грамм

Яйцо 1/2 Штуки

Мука 125 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Голубика 1/2 Стакана

Яблоко 1 Штука

Крахмал 1 Чайная ложка

Сахарная пудра По вкусу (для посыпки)

Молоко 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

191 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ватрушки с голубикой и яблоком»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек с голубикой и яблоком. Яблоко и ягоды вымойте и обсушите.

В миску выложите творог, сахар, соль, сметану и влейте половину размешанного яйца, перемешайте.

Добавьте растительное масло и молоко, перемешайте до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте в миску. Замесите мягкое, однородное тесто, разделите на кусочки.

Формочки для выпечки смажьте растительным маслом, выложите по одному кусочку теста и распределите по дну и бокам. Наколите тесто на дне вилкой.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины. Порежьте яблоко на мелкие кусочки, смешайте с крахмалом и разложите по будущим ватрушкам.

Поверх яблок разложите ягоды голубики. Поставьте ватрушки в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Достаньте формочки с ватрушками из духовки, остудите и подавайте.

Приятного аппетита!