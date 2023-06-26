Описание приготовления:
Информацию с технологическими картами на тесто и начинку для ватрушек можно найти в сборнике рецептур для общественного питания. Рецепт теста №1089, творожная начинка №1135, а сама технология под №1098. Все достаточно просто, хотя и дольше, чем с привычным тестом, но оно того стоит. При желании в творожную массу добавьте ванилин, а после того, как ватрушки испеклись, можно смазать их растительным маслом. Но это будет уже не по ГОСТУ.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог / Мука
Блюдо: Выпечка / Ватрушки
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 333 Грамм (320 грамм — в тесто, 13 грамм — в начинку)
- Сахар 47 Грамм (17 грамм — в тесто, 30 грамм — в начинку)
- Маргарин 14 Грамм
- Соль 5 Грамм
- Дрожжи (живые) 9 Грамм
- Вода (теплая) 129 Грамм
- Творог 264 Грамм
- Масло сливочнoe 13 Грамм
- Яйцo 1.5 Штуки (1 шт. — в начинку, 1/2 шт. — для смазки)
Количество порций 9
Калорийность
271 ккал
Калорийность
11 г
Белки
8 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ватрушки с творогом по ГОСТу»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления ватрушек по ГОСТу.
В 60 миллилитрах теплой воды разведите дрожжи и 100 грамм муки. Все перемешайте до однородности, накройте и оставьте в теплом месте на 2 часа при температуре 40 градусов, для подъема опары.
Перелейте опару в чашку, у меня высокая кастрюля, влейте оставшуюся теплую воду. Добавьте растопленный маргарин, сахар и соль, перемешайте до растворения и однородности.
В жидкую часть просейте муку и замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста шар.
Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 2.5 часа для подъема в 2-3 раза.
Подошедшее тесто разделите на одинаковые кусочки весом 58 или 29 грамм. Скатайте шарики, из них сделайте лепешки и выложите на противень, смазанный растительным маслом. Накройте и дайте расстояться в течение 15-20 минут. При помощи стакана сделайте углубление в каждой лепешке.
В миске смешайте творог, яйцо, мягкое сливочное масло и сахар.
Добавьте в творожную массу муку и перемешайте до однородности.
Разложите начинку по плюшкам и разровняйте. В заготовки по 58 грамм начинки нужно положить 30 грамм, а в лепешки по 28 грамм всего 15 грамм.
Смажьте ватрушки яйцом и сразу выпекайте в горячей духовке при температуре 230 градусов около 15 минут. Готовые ватрушки достаньте и дайте немного полежать под полотенцем.
Приятного аппетита!