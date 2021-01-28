Важность интернета в нашей жизни

Приобретение и эксплуатация оптоволоконного кабеля

Практически в любом доме сегодня имеется свободный доступ к высокоскоростному интернету. Такие возможности у нас появляются благодаря использованию оптоволоконного кабеля в телекоммуникационном пространстве. Рекомендуем вам настроить интернет от мобильного оператора МТС через удобный личный кабинет https://mts-lk.ru/mts-bank-online/.

Предназначение оптического волокна

Оптический кабель состоит из проводникового элемента, изготавливаемого из кварцевого стекла, защитной отражающей оболочки, наружного слоя изоляции. В качестве проводника используется световая волна – лазер или светодиод. Передаваемый сигнал трансформируется, преобразовывается на выходе. Такие технологии позволяют передавать любые объемы информации очень быстро без потери качества сигнала.

Производится оптический кабель связи специализированными предприятиями. Существует большое разнообразие выпускаемой продукции. Классифицируется она по методу прокладки. Выделяют оптоволокно, монтируемое

внутри помещений,

в грунте,

по воздуху.

По количеству передаваемых мод выделяют одномодовый, многомодовый кабель. Одномодовое оптическое волокно в состоянии передавать волну одной длины. Многомодовые конструкции способны передавать несколько волн разной длины.

Нельзя сказать, что многомодовая продукция качественнее, чем одномодовая. Многое зависит от специфики применения кабеля. Потребители не всегда знают, какая продукция им требуется. Чтобы получить новые полезные знания, необходимо сначала изучить информацию на сайте компании-производителя, потом проконсультироваться с представителем завода. Он поинтересуется, где в будущем будет использоваться кабель. На основе полученной от потенциального клиента информации специалист предложит несколько вариантов приобретения.

Обычным потребителям не обязательно знать технологию производства оптоволокна, специфику его использования. Для них имеет значение то, что продукция выполняет свои функции, успешно эксплуатируется на протяжении длительного периода.

Область применения оптического кабеля

Основными заказчиками оптического кабеля в огромных объемах от производителя являются компании-провайдеры интернета. Они постепенно меняют устаревшие линии, сети на обновленные оптоволоконные системы. Востребован оптический кабель для прокладки в грунте. Он позволяет передавать информацию на много километров от ретранслятора к преобразователю сигнала без потери его качества. Благодаря этому, обычные пользователи интернета получают уникальную возможность скачивать фильмы за считанные минуты, смотреть видео в режиме онлайн, загружать фотографии, играть в новейшие игры.

Кабель прокладывается в грунте или по воздуху. Он эксплуатируется в условиях активного воздействия на него всех факторов окружающей среды. Благодаря надежной полимерной изоляции обеспечивается полная защита всех проводниковых элементов. Качество сигнала остается на неизменно высоком уровне.

Монтаж кабеля тоже имеет свои особенности. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи специальных приспособлений – муфт, соединителей. Обычный металлический кабель соединяется посредством скрутки. Ограничен угол изгиба кабеля. Этот недостаток незначителен. В остальном монтаж, прокладка кабеля на внушительные расстояния осуществляется быстро и легко.

Сотрудничество напрямую с производителем имеет массу преимуществ для потребителей. Они могут заказать любой объем продукции, заказ будет выполнен в минимальные сроки. Нередко на складе предприятия хранится значительный запас кабелей разных видов и наименований. В этом случае отгрузка осуществляется мгновенно, клиент сразу получает свой заказ. Вопросы транспортировки готовой продукции необходимо решить накануне оформления заявки во время общения с опытным менеджером.