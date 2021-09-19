Важные аксессуары для телефонов

Качественные и различные аксессуары для ваших телефонов или планшетов

Люди практически перешли на смартфоны с платформой Android. Я не стала исключением и пару месяцев назад приобрела смартфон Samsung Galaxy Ace Duos. Почему смартфон? Потому что он идеально сочетает в себе множество функций, которые я использую для учебы и для досуга. Выбрать качественные и различные аксессуары для телефонов или планшетов вы можете в интернет-магазине yellow-market.ru.

Почему Android? Потому что в ней присутствует программное обеспечение. Платформа Android обладает быстродействием, простым интерфейсом, большим количеством настроек. И самое главное на Android выпускается огромное количество приложений, которые легко найти и установить. Взять хотя бы полюбившийся Angry Birds. Меня устраивают стандартные программы для воспроизведения музыки и видео, поэтому в этой области я копаться не стала.

А вот приложение для электронных книг меня приятно удивило своим удобством и простотой. Кроме этого Офисные программы и Adobe Reader делают этот телефон еще в несколько раз лучше, потому что я легко могу открывать учебники и различные файлы в университете и готовиться к занятиям. И еще на эту платформу постоянно выходят обновления. Я не всегда понимаю, что они улучшают, но то, что работа по совершенствованию продолжается меня радует. Это значит, что платформа живет и развивается.

Почему именно фирма Samsung? Потому что они являются первопроходцами платформы Android. Эта фирма стала выпускать разнообразные смартфоны серии Galaxy. На самый популярный S3 требуется немало средств, поэтому я нашла идеальное соотношение цены и качества в модели Ace Duos. Я приобрела его за 7400 рублей.

Теперь расскажу конкретно о моей модели телефона. Самая главная его особенность состоит в том, что в нем можно использовать две сим-карты. Для их управления существует несколько режимов. Например, на первой сим-карте делаю активными звонки и СМС, а через вторую – открываю доступ к интернету.

В режиме активных двух сим-карт я могу получать звонки с обоих номеров, так как с дополнительной сим-карты звонок автоматически переадресовывается на основную симку. Теперь мне не нужно носить с собой два телефона одновременно.

Я могу использовать дополнительную микро-флешку большого размера. Теперь вся нужная информация хранится у меня на телефоне. Серия Ace обладает высокой производительностью. У меня не возникает зависаний при работе с несколькими приложениями. Поддержка 3G делает доступ в интернет намного быстрее и эффективнее.

Камера в 5 мегапикселей достаточна для телефона. Благодаря фокусу я могу фотографировать текст и после без проблем его читать. Пейзажные и портретные снимки ничем не хуже, чем с цифрового фотоаппарата. Размер экрана относительно небольшой – 3.5 дюймов, но я с легкостью читаю и набираю на нем текст.

Дизайн простой, но телефон хорошо ложится в руке, а отсутствие острых углов делает его изящным и мягким. Задняя крышка сделана из прочной пластмассы, которая не отяжеляет телефон.

Samsung переводится с корейского, как три звезды. Мой телефон заслуженно носит все звезды фирмы. А еще на Андроид можно скачать приложение AdKash и зарабатывать до 5 центов за каждый звонок, смс или ммс.