Вблизи городища Херсонеса «выросли» металлические конструкции

Металлические конструкции по соседству с античным городищем. Руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» приняло решение «модернизировать» комплекс современными объектами.

Металлические конструкции по соседству с античным городищем. Руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» «модернизирует» комплекс современными объектами. В нескольких метрах от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО сейчас монтируется внушительных размеров смотровая площадка. Работы были одобрены государственной историко-культурной экспертизой и Министерством культуры России, но вызывают вопросы у севастопольцев.

Металлические балки смонтированы буквально в нескольких метрах от древнегреческого городища. Пока они выросли лишь на несколько десятков сантиметров над землёй. Но когда работы завершатся, конструкция будет ещё выше. Руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» с уверенностью заявляет о том, что подобное нововведение позволит посетителям наслаждаться видами северной части раскопок.

ТАТЬЯНА САРАПУЛКИНА, первый заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Это место было выбрано по двум причинам. Первая – это рельеф. Площадка возвышается над раскопанной северной частью и позволяет сделать обзор наиболее максимальным, чтобы можно было оценить весь северный квартал, структуру застройки, структура квартала».

В качестве места размещения площадки была выбрана батарея «Канэ», где в ХХ веке находились артиллерийские орудия. Согласование с ЮНЕСКО, по заверениям руководства музея-заповедника в таком случае не нужно, ведь здесь не ведётся масштабных работ по возведению новых объектов. Сам вал, по её словам, не входит в границы объекта культурного наследия. Более того, установка подобной конструкции должна лишь укрепить насыпь, что позволит обезопасить сохранность археологического комплекса – сообщили в музее-заповеднике.

ТАТЬЯНА САРАПУЛКИНА, первый заместитель директора Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «При проведении экспертизы есть обязательное требование – оценка влияния любых строительных, монтажных работ на тот объект, по которому пишется раздел. Как раз эксперты и проводят эту оценку».

Правда севастопольцы видят в подобных решениях попытку превратить музейный объект и достояние города в культурно-развлекательный комплекс.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, местный житель: «Подобное отношение – это нашествие гуннов. Я иначе не могу это описать. С каждой сменой директора ощущение, что Херсонес переживает очередную культурную волну ковида. Херсонес может со временем превратиться в какую-то индустрию развлечений. И очень жалко, что это делается при поддержке Минкульта и Правительства. Смысл я не понимаю».

«Я считаю, что это не то, что некорректно. Это варварское уничтожение Херсонеса. Моё мнение такое. Это варварское уничтожение Херсонеса», — озвучила своё мнение другая местная жительница.

С точки зрения председателя постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова, в актах государственной историко-культурной экспертизы 2018 и 2019 годов полно противоречий, в которых авторам приходилось «смягчать углы», чтобы утвердить документ. А в последнем акте производимые работы объясняются «улучшением эстетических характеристик» музея-заповедника.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Здесь, с моей точки зрения, отсутствует предмет для обсуждения. У людей – такое представление о прекрасном. Вы им говорите, что это плохо, а они говорят: «Художник так видит».

Отдельное внимание в актах уделено большому значению проводимых на территории «Херсонеса Таврического» фестивалей. По мнению Вячеслава Горелова, именно обустройство музея-заповедника под эти нужды и является основной причиной создания громоздких современных конструкций на территории античного полиса.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Экспертам Министерства культуры было поручено провести экспертизу некоего проекта. Объяснили при этом, что то, что там реализуется по фестивалям – мероприятия государственной важности. Эксперты, наступая на горло собственной песне, вынуждены были такие документы написать. Но при этом некоторые экскьюзы в отношении своей позиции изложили. Пытались сформулировать некоторые оправдания».

Депутат считает, что в подобных ситуациях не стоит забывать об этической стороне вопроса. Объекты культурного наследия не должны выступать площадкой для развлечений. И это мнение разделяют многие сотрудники самого «Херсонеса Таврического».

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Совершенно справедливо один из сотрудников, который выступал на «Уваровских чтениях», свою позицию изложил. Он говорил: «Мы не музей для развлечения, мы музей для сохранения и сбережения археологического наследия». А то, во что превращается сейчас Херсонес – это некоторое шоу. Набор аттракционов, если хотите. Это набор того, что с моей точки зрения, не свойственно музею-заповеднику как месту для сохранения аутентичности археологических объектов и проведения научных исследований».

Вячеслав Горелов выразил опасение, что если подобный процесс модификации и благоустройства комплекса продолжится, уже в скором времени севастопольцы не узнают привычный им вид античного города, неразрывно связанного с историей нашего города.

Кирилл Попов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»