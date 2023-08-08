Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганский молочный коктейль. Банан обязательно выбирайте спелый и мягкий. Вишню можно заменить любой другой ягодой. Хорошо подойдет малина или клубника. Количество сахара регулируйте по вкусу. Такой напиток идеально подойдет для летнего жаркого дня!

Основной ингредиент: Орехи / Кокосовое молоко / Кокос Блюдо: Напитки / Молочные Диета: Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука (крупный)

Вишня замороженная 40 Грамм

Молоко кокосовое густое 100 Миллилитров

Молоко миндальное 120-150 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Ванильный ароматизатор 1-2 Капель

Количество порций 1

Калорийность

83 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Веганский молочный коктейль»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан нарежьте кружочками и уберите в морозилку на 1-2 часа.

Переложите в стакан для блендера замороженный банан и вишню, добавьте сахар и ванильный ароматизатор. Влейте оба вида растительного молока.

Блендером пробейте массу до однородной легкой консистенции.

Веганский молочный коктейль готов!