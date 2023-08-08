Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганский молочный коктейль. Банан обязательно выбирайте спелый и мягкий. Вишню можно заменить любой другой ягодой. Хорошо подойдет малина или клубника. Количество сахара регулируйте по вкусу. Такой напиток идеально подойдет для летнего жаркого дня!
Основной ингредиент: Орехи / Кокосовое молоко / Кокос Блюдо: Напитки / Молочные Диета: Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука (крупный)
- Вишня замороженная 40 Грамм
- Молоко кокосовое густое 100 Миллилитров
- Молоко миндальное 120-150 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Ванильный ароматизатор 1-2 Капель
Количество порций 1
Калорийность
83 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Веганский молочный коктейль»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан нарежьте кружочками и уберите в морозилку на 1-2 часа.
Переложите в стакан для блендера замороженный банан и вишню, добавьте сахар и ванильный ароматизатор. Влейте оба вида растительного молока.
Блендером пробейте массу до однородной легкой консистенции.
Веганский молочный коктейль готов!