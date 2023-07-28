Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганское кимчи. Обратите внимание на то, что красный перец "Кочукару" не такой острый, как обычный, поэтому если будете заменять его на чили, то используйте в разы меньше. Вместо дайкона можно использовать редис. В классическом рецепте используется рыбный соус и ферментированные креветки, которые я предлагаю заменить на соевый соус и бульон из шиитаке и морских водорослей. В остальном рецепт максимально приближен к оригинальной версии.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Пекинская капуста Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Пекинская капуста 1 Килограмм
- Вода 370 Миллилитров (220 мл. — для заправки, 150 мл. — для бульона)
- Рисовая мука 1 Ст. ложка
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Соевый соус 1-2 Ст. ложек
- Шиитаке сушеные 2 Штуки
- Вакаме сушеная 1-2 Чайных ложек
- Чеснок 1 Штука
- Корень имбиря 10 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Дайкон 100 Грамм
- Лук зеленый 15-20 Грамм
- Красный перец "Кочукару" молотый 4-7 Ст. ложек
- Соль морская мелкая 2-3 Ст. ложек
Количество порций 8
Калорийность
36 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Веганское кимчи»
Подготовьте все ингредиенты.
У пекинской капусты отделите верхние испорченные листья. Кочерёжку тоже подчистите овощечисткой. Разрежьте пополам. На каждой половинке у кочерыжки сделайте небольшой разрез, но не доходите до конца.
Тщательно промойте каждый лист пекинской капусты под холодной водой. Отряхните и отожмите от лишней воды. Затем каждый лист с двух сторон натрите обильно солью. Выложите в глубокую емкость и оставьте на 3-4 часа, чтобы капустные листья обмякли и выделили жидкость. За это время капусту нужно перевернуть один раз и слить жидкость, которую она выделила.
Сварите концентрированный бульон из шиитаке и водорослей вакаме. Остудите, процедите бульон и отложите в сторону.
Для заправки кимчи смешайте воду с рисовой мукой, доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы жидкость загустела. Добавьте в конце сахар, снимите с плиты и оставьте остывать.
Нарежьте зеленый лук на части по 2-3 см. Имбирь и чеснок мелко измельчите. Дайкон и морковь очистите, затем натрите на терке для моркови по-корейски.
Когда заправка для кимчи остынет, добавьте в нее соевый соус и 50 мл. бульона из шиитаке и нори. Также добавьте имбирь, острый молотый перец и чеснок. Перемешайте. Должна получиться густая красная паста.
Добавьте в пасту дайкон, морковь и зеленый лук. Еще раз перемешайте.
Пекинскую капусту тщательно промойте в воде несколько раз, затем отожмите. Каждую половинку разорвите через надрез у кочерыжки еще раз пополам. Тщательно промажьте каждый лист капусты овощной пастой.
Сверните клубочком пекинскую капусту и выложите в пищевой контейнер. Накройте крышкой. Оставьте для ферментации на 1-2 для при комнатной температуре. После кимчи можно убрать в холодильник на хранение и есть.
Веганское кимчи готово, приятного вам аппетита!