Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить веганское кимчи. Обратите внимание на то, что красный перец "Кочукару" не такой острый, как обычный, поэтому если будете заменять его на чили, то используйте в разы меньше. Вместо дайкона можно использовать редис. В классическом рецепте используется рыбный соус и ферментированные креветки, которые я предлагаю заменить на соевый соус и бульон из шиитаке и морских водорослей. В остальном рецепт максимально приближен к оригинальной версии.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Пекинская капуста Блюдо: Закуски География кухни: Корейская / Азиатская Диета: Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Пекинская капуста 1 Килограмм

Вода 370 Миллилитров (220 мл. — для заправки, 150 мл. — для бульона)

Рисовая мука 1 Ст. ложка

Сахар 1,5 Ст. ложки

Соевый соус 1-2 Ст. ложек

Шиитаке сушеные 2 Штуки

Вакаме сушеная 1-2 Чайных ложек

Чеснок 1 Штука

Корень имбиря 10 Грамм

Морковь 100 Грамм

Дайкон 100 Грамм

Лук зеленый 15-20 Грамм

Красный перец "Кочукару" молотый 4-7 Ст. ложек

Соль морская мелкая 2-3 Ст. ложек

Количество порций 8

Калорийность

36 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Веганское кимчи»

Подготовьте все ингредиенты.

У пекинской капусты отделите верхние испорченные листья. Кочерёжку тоже подчистите овощечисткой. Разрежьте пополам. На каждой половинке у кочерыжки сделайте небольшой разрез, но не доходите до конца.

Тщательно промойте каждый лист пекинской капусты под холодной водой. Отряхните и отожмите от лишней воды. Затем каждый лист с двух сторон натрите обильно солью. Выложите в глубокую емкость и оставьте на 3-4 часа, чтобы капустные листья обмякли и выделили жидкость. За это время капусту нужно перевернуть один раз и слить жидкость, которую она выделила.

Сварите концентрированный бульон из шиитаке и водорослей вакаме. Остудите, процедите бульон и отложите в сторону.

Для заправки кимчи смешайте воду с рисовой мукой, доведите до кипения и проварите пару минут, чтобы жидкость загустела. Добавьте в конце сахар, снимите с плиты и оставьте остывать.

Нарежьте зеленый лук на части по 2-3 см. Имбирь и чеснок мелко измельчите. Дайкон и морковь очистите, затем натрите на терке для моркови по-корейски.

Когда заправка для кимчи остынет, добавьте в нее соевый соус и 50 мл. бульона из шиитаке и нори. Также добавьте имбирь, острый молотый перец и чеснок. Перемешайте. Должна получиться густая красная паста.

Добавьте в пасту дайкон, морковь и зеленый лук. Еще раз перемешайте.

Пекинскую капусту тщательно промойте в воде несколько раз, затем отожмите. Каждую половинку разорвите через надрез у кочерыжки еще раз пополам. Тщательно промажьте каждый лист капусты овощной пастой.

Сверните клубочком пекинскую капусту и выложите в пищевой контейнер. Накройте крышкой. Оставьте для ферментации на 1-2 для при комнатной температуре. После кимчи можно убрать в холодильник на хранение и есть.

Веганское кимчи готово, приятного вам аппетита!