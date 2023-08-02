Венские вафли для электровафельницы — это необыкновенно вкусный вариант для завтраков, чаепитий и перекусов. Выпечка может быть как мягкой, так и хрустящей. В подборке имеются различные рецепты, а также диетические угощения. Приготовление вафель не доставит хлопот. Тесто готовится за считанные минуты, а процесс выпекания зависит от модели прибора и его мощности.

Классические венские вафли для электровафельницы

Приготовление классических венских вафель для электровафельницы не отнимут и получаса. Нежная выпечка доставит массу положительных эмоций. Приготовить угощение сможет даже ребенок. В рецепте нет ничего сложного, достаточно смешать все ингредиенты и невероятный десерт готов!

Ингредиенты –+4 порц.

Молоко коровье 200 мл.

Мука пшеничная 350 гр.

Масло сливочное 200 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Сок лимонный 5 мл.

Соль ¼ ч.л.

Мороженое по вкусу (Пломбир)

Грецкий орех по вкусу

Фундук по вкусу

Клюква по вкусу (вяленая)

Курага по вкусу

Шаги 55 мин.

Венские вафли в электровафельнице готовятся очень просто. Подготавливаем продукты для восхитительной выпечки. Сливочное масло достаем заранее, рубим квадратиками и даем размягчиться. Мягкое масло кладем в чашу и всыпаем сахарный песок. Взбиваем до пышности. Уменьшив скорость, добавляем молоко и яйца. Продолжаем перемешивать. Засыпаем просеянную муку вместе с разрыхлителем и солим. Вводим сок лимона (или заменяем уксусной кислотой) и вымешиваем массу до гладкости. Приготовленную смесь охлаждаем в холодильнике полчаса. Включаем в сеть электроприбор. На разогретую поверхность кладем тесто. Закрыв, готовим вафли 5-10 минут. Временные затраты зависят от мощности техники. Спустя 5 минут проверяем готовность. Вафли должны приобрести золотистый оттенок снаружи и хорошо пропечься внутри. Готовые вафли дополняем рублеными орехами и порезанными сухофруктами. Кладем шарик мороженого пломбир. По желанию используем другие топпинги. Приятного аппетита!

Воздушные венские вафли на кефире в электровафельнице

Воздушные венские вафли на кефире в электровафельнице покорят своей нежностью и невесомостью. Изумительное угощение отлично подходит для семейного завтрака. Ни один любитель сладкого не устоит перед пористым лакомством. Выпечку едят просто так, или дополнив конфитюром, шоколадной пастой или сгущенным молоком.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 30

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Мука пшеничная – 150 гр.

Масло сливочное/маргарин – 50 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвешиваем продукты. Масло или маргарин растапливаем до жидкого состояния. Заранее достаем кисломолочный продукт как с низким, так и высоким содержанием жира, чтобы он прогрелся до комнатной температуры.

Шаг 2. Во вместительную посуду выливаем кисломолочный продукт. Сыплем сахар, солим и добавляем яйцо.

Шаг 3. Разбалтываем ингредиенты ручным агрегатом.

Шаг 4. К жидкой смеси просеиваем смесь разрыхлителя, муки и пищевой соды.

Шаг 5. Вымешиваем до гладкости бисквитную смесь.

Шаг 6. В смесь выливаем остывшее сливочное масло.

Шаг 7. Повторно доводим заготовку для вафель до однородной консистенции.

Шаг 8. По разогретой и слегка смазанной маслом электровафельнице распределяем тесто, примерно 2 столовые ложки. Промазывать панели не нужно каждый раз, так как бисквитное тесто содержит масло, и выпечка не прилипнет.

Шаг 9. Выпекаем изделие около 3-х минут. Время может отличаться в меньшую или большую сторону в зависимости от модели и мощности прибора.

Шаг 10. Нежные изделия дополняем топпингами, ягодами, фруктами и горячими напитками или молоком. Приятного аппетита!

Мягкие вафли на молоке в электровафельнице

Мягкие вафли на молоке в электровафельнице обладают нежнейшей текстурой. Если хочется чего-то вкусного и быстрого, это то, что нужно! Никаких забот – все смешать, распределить по вафельнице и можно заваривать чай. Ошеломительное угощение выручает, когда неожиданно приходят родственники.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Молоко – 100 мл.

Мука пшеничная – 125 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Сода/разрыхлитель – 0,5 ч.л./1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Накануне достаем ингредиенты, чтобы они были комнатной температуры.

Шаг 2. В глубокой чашке объединяем яйцо с сахаром или подсластителем для тех, кто не употребляет сахар. Количество сладости можно уменьшить, а при подаче дополнить сладкими сиропами, сгущенкой или вареньем по своему усмотрению.

Шаг 3. Хорошенько размешав, заливаем слегка нагретое (или комнатной температуры) молоко любой жирности.

Шаг 4. Растопив сливочное масло до жидкого состояния и остудив, вводим к смешанным составляющим.

Шаг 5. Просеиваем муку и половину чайной ложки соды (или разрыхлитель), тем самым обогащая сухие ингредиенты кислородом.

Шаг 6. Тщательно размешиваем ручным агрегатом, разбивая комочки. Для удобства применяем электрический агрегат.

Шаг 7. На хорошо прогретую панель вафельницы кладем бисквитную массу. Поверхность можно не смазывать маслом.

Шаг 8. Закрыв, выпекаем угощение 1 минуту. Для некоторой техники понадобится больше времени.

Шаг 9. Выложив лакомство на тарелку и заварив напитки, приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

ПП диетические венские вафли

ПП диетические венские вафли – необыкновенно вкусное угощение для всех “фитоняшек” и зожников. Идеальное угощение можно приготовить сладким или с нейтральным вкусом и дополнить сливочным сыром и семгой. Такой вкусный и плотный перекус поднимет настроение на весь день.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Кефир 1% – 100 мл.

Мука рисовая – 120 гр.

Творог 5% – 100 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахарозаменитель – по вкусу.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем низкокалорийные ингредиенты. Продукты для вафель должны быть одинаковой температуры.

Шаг 2. В глубокой посуде объединяем теплый кефир, творог и яйцо. Кладем сахарозаменитель по вкусу. Я использую “PrebioSweet”. Даже если блюдо предполагает соленую закуску, необходимо немного подсластить составляющие для баланса вкуса.

Шаг 3. Погружным прибором объединяем ингредиенты.

Шаг 4. Объединив рисовую муку и разрыхлитель, просеиваем их к жидкой смеси.

Шаг 5. Размешиваем массу, пока все комочки не разобьются.

Шаг 6. Прогрев вафельницу, кладем 1,5 столовой ложки бисквитной массы в каждый отсек. Для безопасности перед выпечкой смазываем маслом поверхность.

Шаг 7. Прикрыв прибор, выпекаем угощение 5-7 минут. Время зависит от мощности техники. Вафли должны хорошо зарумяниться.

Шаг 8. Испекшиеся вафли остужаем на решетке. Завариваем напитки и наслаждаемся вкусным угощением.

Шаг 9. Наполнители для выпечки определяем самостоятельно. Приятного аппетита!

Творожные венские вафли в вафельнице

Творожные венские вафли в вафельнице получаются мягкими и необыкновенно аппетитными. Готовить такое угощение – сплошное удовольствие. Если сырники приелись, этот вариант отлично впишется в повседневное меню. Не нужно контролировать процесс, вафельница световым индикатором сообщит о готовности.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Творог – 180 гр.

Мука пшеничная – 3 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л. + для смазывания.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты.

Шаг 2. Яйца категории С1 выгружаем в чашу. Кладем сахар и солим, чтобы сбалансировать вкус. При необходимости заменяем сахарозаменителем. Я использую эритрит. Стевия придает специфический вкус, который нравится немногим.

Шаг 3. Взбалтываем до воздушного пенистого состояния. Уменьшив скорость, добавляем творог. Жирность продукта может быть 5% или выше. Хорошо вымешиваем.

Шаг 4. Добавив просеянную муку и разрыхлитель, размешиваем до однородной текстуры.

Шаг 5. Наливаем растительное масло (заменяем растопленным сливочным или маргарином) и повторно объединяем продукты.

Шаг 6. Прогретую электровафельницу смазываем растительным маслом и распределяем творожную массу.

Шаг 7. Закрыв прибор, выпекаем изделия 5 минут.

Шаг 8. Когда выпечка приобретет золотистый оттенок, достаем вафли, подцепив лопаткой.

Шаг 9. Декорируем по своему усмотрению и подаем с горячими напитками. Для украшения у меня сахарная пудра и маршмэллоу. Вафли кушаем сразу, спустя время они станут влажными и менее аппетитными. Приятного аппетита!

Венские вафли на сметане в электровафельнице

Венские вафли на сметане в электровафельнице получатся у всех. Великолепное лакомство под силу даже дилетанту. Вафли выходят воздушными и необыкновенно аппетитными. Хорошее угощение для дружеского чаепития. Нежную выпечку подают с различными топпингами наподобие сгущенки или джема.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Сметана – 125 гр.

Мука пшеничная – 120 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар-песок – 60 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. В чашку для замеса высыпаем ванильный и сахар-песок. Выливаем яйцо категории С1. Если десерт готовим для тех, кто не употребляет сахар, заменяем его сахарозаменителем (эритрит, стевию или другой). Количество сладости подстраиваем под свой вкус.

Шаг 3. Воспользовавшись электрическим прибором, взбиваем компоненты добела.

Шаг 4. Кладем растопленное сливочное масло к взбитой яичной смеси. Туда же добавляем сметану с низким или высоким содержанием жира. Если калорийность выпечки важна, берем низкокалорийную сметану.

Шаг 5. Высыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Мука может быть любой.

Шаг 6. Вымешиваем миксером при минимальных оборотах, чтобы не осталось крупинок.

Шаг 7. Воткнув в розетку штекер электроприбора, смазываем поверхность вафельницы растительным маслом. Кладем одну или полторы столовой ложки бисквитной массы. При прижимании, тесто распределится и, если переборщить с количеством, оно вылезет наружу.

Шаг 8. Закрыв электровафельницу, выпекаем угощение. В среднем понадобится 5 минут. Румяный оттенок скажет о завершении процесса.

Шаг 9. Выпеченные изделия кладем на решетку, чтобы они не отсырели. Даем остыть.

Шаг 10. Нежное лакомство дополняем горячими напитками или молоком. Если не хватает сладости, поливаем сиропом. Для тех, кто следит за потреблением сахара, используем свежие фрукты или ягоды. Приятного аппетита!

Венские вафли с сыром

Венские вафли с сыром – отличный вариант для вкусного завтрака и плотного перекуса. Вафли готовят из бюджетных продуктов, которые найдутся у каждого. Сырное угощение хорошо гармонирует со сметано-чесночным соусом или сливочным сыром и форелью. Закуска по душе не только за ее вкусноту, но и быстроту исполнения.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Молоко – 100 мл.

Мука пшеничная – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр – 100 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Измельчаем 100 граммов сыра, применив терку или комбайн. Используем легкоплавкий сыр.

Шаг 3. Вливаем молоко. Жирность может быть разной.

Шаг 4. Добавляем яйца категории С1.

Шаг 5. Вымешиваем ингредиенты.

Шаг 6. Сдобрив солью, размешиваем. Важно не переборщить с солью. Так как сыр может быть то же соленым в зависимости от его вида. При желании приправляем сухим чесноком.

Шаг 7. Отправляем 50 граммов размягченного сливочного масла.

Шаг 8. Хорошенько соединяем составляющие.

Шаг 9. Просеиваем разрыхлитель и муку.

Шаг 10. Воткнув штекер электроприбора в розетку, нагреваем прибор. Слегка смазываем растительным маслом.

Шаг 11. Распределяем по ячейкам сырную заготовку, выкладывая массу в центр.

Шаг 12. Закрыв крышку вафельницы, выпекаем изделия 5-7 минут до румяного оттенка.

Шаг 13. Сырные вафли используем для приготовления бутербродов, заменяя ими хлебобулочные изделия, или едим просто. Приятного аппетита!

Венские вафли для электровафельницы без масла

Венские вафли для электровафельницы без масла готовятся не больше 20-ти минут. Если у вас имеется вафельница, будет преступлением не воплотить этот рецепт в жизнь. Аппетитная выпечка может быть как сладкой, так и с нейтральной вкусом для тех, кто предпочитает выпечку с солеными добавками.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Молоко – 0,52 ст.

Мука пшеничная – 1-1,5 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 2,5 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем все ингредиенты для вкусных вафель.

Шаг 2. Достаем чашу и разбиваем в нее яйца категории С1. Кладем соль и сахар или подсластитель. Сладость балансируем по предпочтениям.

Шаг 3. Перемешав, наливаем подогретое молоко с минимальным или максимальным содержанием жира – без разницы.

Шаг 4. Просеиваем муку. Всыпаем постепенно.

Шаг 5. Соединяем составляющие, разбивая комочки.

Шаг 6. Разогрев электроприбор, заполняем ячейки приготовленной смесью.

Шаг 7. Закрыв вафельницу, выпекаем 1 минуту или больше, смотрим по своей технике.

Шаг 8. Золотистый оттенок свидетельствует о готовности вафель. Подцепив лопаткой, достаем из агрегата испекшиеся изделия.

Шаг 9. Сдобрив сиропом, декорируем ягодами. Если выпечка нейтральная, можно приготовить закусочный бутерброд с колбасой или красной рыбой. Приятного аппетита!

Хрустящие венские вафли

Хрустящие венские вафли – восхитительное лакомство, которое не пропустит ни один сладкоежка. Выпечка выходит рассыпчатой и приятно хрустит. Изумительное угощение поливают топпингами или дополняют мороженым, фруктами, сухофруктами, цукатами, орехами или ягодами свежими, или вяленными.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Молоко сгущенное вареное – 5 ст.л.

Мука пшеничная – 1 ст.

Маргарин – 100 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Ванилин – 1 гр.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца категории С1 отправляем в высокую емкость.

Шаг 2. Засыпаем сахар и ванилин, щепотку соли для баланса. Отправляем мягкий маргарин. Тщательно объединяем.

Шаг 3. Всыпаем просеянную муку.

Шаг 4. Смешиваем ингредиенты до гладкого состояния.

Шаг 5. Нагреваем вафельницу и наполняем тестом отсеки.

Шаг 6. Закрыв агрегат, выпекаем 4-5 минут.

Шаг 7. Горячие вафельки остужаем на решетке.

Шаг 8. Остывшие изделия прослаиваем вареной сгущенкой и соединяем между собой. Этот шаг допускается пропустить и дополнить своими любимыми продуктами. Например, присыпать сахарной пудрой или украсить миндальными лепестками.

Шаг 9. Завариваем ароматный чай и презентуем аппетитный десерт. С чем подать угощение, определяем самостоятельно. Хрустящие изделия изумительно сочетаются со сладкими добавками. Приятного аппетита!

Банановые венские вафли в вафельнице

Банановые венские вафли в вафельнице очень нравятся маленьким деткам. Готовится рецепт просто и за считанные минуты. Душистая выпечка идеально подходит для чаепитий и семейных завтраков. Полчаса и свежий банановый десерт уже готов порадовать родственников.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Бананы – 1 шт.

Мука пшеничная – 180 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Корица – 0,25 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растапливаем сливочное масло.

Шаг 2. Освободив банан от кожуры, измельчаем погружным прибором или мнем вилочкой.

Шаг 3. Разбалтываем яйца до состояния пены.

Шаг 4. К яичной массе выливаем сливочное масло. Солим и сдабриваем корицей. Добавляем размятые бананы. Вымешиваем миксером.

Шаг 5. К жидкой массе просеиваем муку и разрыхлитель. Аккуратно вымешиваем, разбивая комочки.

Шаг 6. Тесто получится довольно густым и будет сползать с ложки широкой лентой.

Шаг 7. Смазываем растительным маслом панели электровафельницы. Распределяем душистое тесто. Готовим столько, сколько написано в инструкции.

Шаг 8. Банановые вафли подаем сразу. Через пару часов они потеряют свою хрусткость.

Шаг 9. По желанию дополняем вафли любимыми топпингами и украшаем кусочками фруктов.

Шаг 10. Я использую растопленный шоколад или шоколадно-ореховую пасту. Приятного аппетита!