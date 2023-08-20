Венские вафли классические

Венские вафли – это особый вид сладкой или несладкой выпечки в форме прямоугольников с глубокими ячейками, которые заполняются разными видами начинок. Тесто для вафель замешивается жидким, на основе муки со сливочным маслом, яйцом, молочными ингредиентами и разрыхлителем, что делает выпечку мягкой и пористой. Для выпечки используются специальные кухонные гаджеты, чаще всего электровафельницы.

Классические венские вафли для электровафельницы

Классические венские вафли в электровафельнице готовятся просто, быстро, получаются внутри мягкими и хрустящими снаружи. Согласно классике, тесто замешивается на куриных яйцах, муке, сахаре, молоке, сливочном масле и разрыхлителе в строгой пропорции. Особенности выпечки зависят от модели электровафельницы. Ингредиенты для теста берутся комнатной температуры.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 350 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Масло сливочное 200 гр.

Сок лимонный 1 ст.л.

Разрыхлитель 10 гр.

Масло растительное для смазывания

Шаги 30 мин.

Классические венские вафли готовятся очень просто. В посуду для замеса теста положите мягкое сливочное масло и насыпьте нужное количество сахара. Миксером на небольшой скорости эти ингредиенты взбейте до пышного однородного состояния. Затем в эту массу разбейте три яйца и еще раз миксером перемешайте. Затем налейте молоко и на небольшой скорости все еще раз перемешайте. Налейте к смеси ложку лимонного сока. Муку смешайте с разрыхлителем и через сито просейте во взбитую массу. Миксером замесите тесто до гладкой однородной текстуры, консистенция должна получиться, как у теста для оладий. Электровафельницу хорошо нагрейте и поверхность ее смажьте растительным маслом. Затем в нее выложите по две столовые ложки замешанного теста на одну вафлю и закройте крышку. Выпекайте вафли в продолжение 5 минут, но ориентируйтесь на инструкцию вашей модели. Румяность испеченных вафель можно контролировать. Из этого объема теста у вас получится 10 вафель. Испеченные вафли через 10 минут теряют хрустящий вкус, поэтому их можно подсушить в духовом шкафу в течение 4-5 минут при 160°С. Приготовленные в электровафельнице классические венские вафли подайте к чаю в теплом виде и в дополнении с любым сладким топпингом. Вкусной и удачной выпечки!

Венские вафли на кефире

Венские вафли на кефире получаются более легкими, воздушными и менее калорийными по сравнению с классическим вариантом. Они отличаются хорошим вкусом сами по себе, хорошо подходят и к сладкой, и к соленой начинке. Рецепт простой, не требует много масла, а количество сахара можно изменять в зависимости от выбранной начинки, или заменить медом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10 шт.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 10 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель – 2 гр.

Сода – 2 гр.

Соль – 2 гр.

Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для вафель отмерить, согласно пропорции рецепта и заранее выдержать при комнатной температуре, чтобы были не холодными.

Шаг 2. В посуде для замеса теста миксером взбить в пышную пену яйца с сахаром. Налить к ним кефир и просто перемешать.

Шаг 3. В другой посуде перемешать просеянную через сито муку с солью, разрыхлителем и содой.

Шаг 4. Мучную смесь соединить с яично-кефирной массой и добавить растопленное в микроволновке, немного охлажденное сливочное масло.

Шаг 5. Затем с помощью венчика замесить тесто до гладкой однородной текстуры. Тесто должно получиться в меру густым. Если получилось тесто густое, добавьте немного воды.

Шаг 6. Вафельницу хорошо разогреть и ячейки смазать растительным маслом. В каждую ячейку положить по две столовые ложки замешанного теста, закрыть крышку и выпекать вафли до румяного цвета.

Шаг 7. Приготовленные венские вафли на кефире подать к чаю теплыми и в дополнении с любым топпингом. Приятного аппетита!

Мягкие вафли на молоке в вафельнице

Тесто для мягких вафель на молоке в вафельнице обычно замешивают с добавлением сливочного масла в разных пропорциях. В этом рецепте вам предлагается вариант замеса теста только на муке, молоке, яйце, сахаре и небольшом количестве растительного масла. Десерт получится вкусным, более полезным и бюджетным.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Молоко – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 гр.

Масло растительное – 1 ст.л. + для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца и сахар поместить в посуду для замеса теста. Венчиком или миксером их взбить в пышную массу.

Шаг 2. Затем в эту массу вылить стакан молока и еще раз хорошо перемешать.

Шаг 3. Муку просеять через сито, порционно пересыпать к жидкой массе и одновременно замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 4. К тесту налить столовую ложку растительного масла и еще раз перемешать.

Шаг 5. Разогреть вафельницу, смазать ее растительным маслом и столовой ложкой в ячейки налить замешанное тесто. Выпекать такие вафли в течение 1,5-2 минут, не более, иначе могут подгореть.

Шаг 6. Приготовленные в вафельнице мягкие и нежные вафли на молоке переложить на блюдо и подать к столу теплыми.

Шаг 7. К молочным вафлям отлично подойдут свежие ягоды, фрукты и любой сладкий топпинг. Приятного аппетита!

Венские вафли в духовке в силиконовой форме

Венские вафли в духовке в силиконовой форме, идентичны по способу выпечки с помощью вафельницы и этот вариант имеет свои плюсы: формы не нужно смазывать маслом, в духовку можно одновременно поместить несколько формочек, что получается быстрее порционного выпекания. В этом рецепте тесто для таких вафель замешиваем на кефире со сливочным маслом, яйцом и разрыхлителем, а сахар можно добавить по своему вкусу.

Время готовки: 35 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Кефир – 100 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 90 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, все ингредиенты для вафель.

Шаг 2. В микроволновке растопить сливочное масло и немного остудить.

Шаг 3. В посуде для замеса теста венчиком взбить два яйца с сахаром, перелить растопленное масло и перемешать.

Шаг 4. Затем в эту массу налить немного подогретый кефир и еще раз перемешать.

Шаг 5. Муку просеять, смешать с разрыхлителем, пересыпать в кефирную смесь. Венчиком замесить тесто до однородной и достаточно жидкой текстуры.

Шаг 6. Включить духовку на 170°С. Тесто перелить в силиконовую форму и поставить в духовку на 25-30 минут.

Шаг 7. Приготовленные в духовке в силиконовой форме венские вафли подать к чаю в теплом виде. Приятного аппетита!

ПП диетические венские вафли

ПП диетические венские вафли можно приготовить из кабачков, тыквы, яблока с добавлением малокалорийной муки, крахмала и яиц, то есть из тех продуктов, которые соответствуют вашему требованию к ПП. Все виды теста замешиваются жидкой консистенции, как для оладий и выпекаются в вафельнице, ведь по сути понятие «венские вафли» подразумевает только особую форму выпечки. В этом рецепте тесто замешиваем на кефире, цельнозерновой муке, разрыхлителе, яйце и растительном масле. Сахар заменяем любым сахарозаменителем.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мука цельнозерновая – 110 гр.

Кефир – 120 мл.

Яйцо – 1 шт.

Аллюлоза/эритрит – 20 гр.

Масло растительное – 20 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отмерить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для ПП венских вафлей.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить яйцо, насыпать сахарозаменитель и венчиком взбить в однородную массу.

Шаг 3. Налить в эту массу подогретый кефир с растительным маслом и еще раз все хорошо перемешать.

Шаг 4. В эту жидкую смесь через сито просеять муку с разрыхлителем. Венчиком замесить тесто до однородной жидкой консистенции.

Шаг 5. Разогреть вафельницу, немного смазать маслом, столовой ложкой выложить замешанное тесто и испечь вафли в течение нескольких минут.

Шаг 6. Приготовленные диетические венские вафли подать к чаю в дополнении ПП топпингом. Приятного аппетита!

Венские вафли в мультипекаре

«Мультипекарь», как кухонный гаджет со множеством съемных панелей, позволяет хозяйке приготовить венские вафли разной формы и размеров: от больших мягких, до тонких хрустящих, которые можно свернуть трубочкой. Тесто замешивается по различным рецептам. В этом варианте тесто замесим классическое: на сливочном масле, молоке, яйцах и разрыхлителе. Венские вафли получатся мягкими и пышными. Тесто лучше замесить заранее и на ночь поставить в холодильник.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 20 шт.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 300 гр.

Мука – 700 гр.

Сахар – 200 гр.

Яйцо – 6 шт.

Молоко – 400 мл.

Разрыхлитель – 15 гр.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соль – 1 шепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, переложить в посуду для замеса теста и насыпать сахар.

Шаг 2. Миксером на средней скорости эти ингредиенты взбить в пышную белую массу.

Шаг 3. Затем добавить к взбитому маслу 6 яиц.

Шаг 4. Повторно взбить все в однородную пышную массу.

Шаг 5. Вылить во взбитую массу молоко и еще раз тщательно перемешать.

Шаг 6. Затем добавить сок лимона со щепоткой соли и опять хорошо перемешать.

Шаг 7. Муку просеять через сито. Половину муки столовыми ложками высыпать во взбитую массу и миксером одновременно все перемешивать.

Шаг 8. Затем высыпать разрыхлитель со второй половиной муки, добавляя ее так же порционно.

Шаг 9. Замесить тесто до однородной густой текстуры, чтобы оно с ложки не стекало. Оставить тесто на полчаса, но лучше на ночь поставить в холодильник.

Шаг 10. По прошествии этого времени включить мультипекарь и установить решетки для вафель. Смазывать маслом не надо. По 2 ст. ложки выкладывать тесто на каждую решетку. Закрыть крышку и выпекать вафли в продолжение 3 минут.

Шаг 11. За это время вафли схватятся, но будут еще бледными.

Шаг 12. Для более румяного цвета продолжить выпекание еще 2-3 минуты.

Шаг 13. Приготовленные венские вафли в мультипекаре переложить на сервировочное блюдо, дополнить сладким топпингом и подать к столу теплыми. Приятного аппетита!

Творожные венские вафли в вафельнице

Творожные венские вафли в вафельнице, отличаются от обычных вафель более нежной, тающей во рту консистенцией и отличным вкусом, который можно дополнить рублеными орехами, цукатами или шоколадом. В этом рецепте творожное тесто замесим с помощью кухонного комбайна и на классических яйцах и сметане. Сливочное масло заменим растительным и вкус дополним пряностями.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 20 шт.

Ингредиенты:

Творог – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 0,5-1 ст.

Масло растительное – 100 мл.

Сметана – 100 гр.

Мука – 1.5 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Цедра лимона – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 шепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог с яйцами, сметаной, сахаром, солью и указанными в рецепте пряностями переложить в чашу кухонного комбайна или простого блендера. На режиме «Пульс» смешать их в однородную массу.

Шаг 2. Муку просеять через сито, смешать с разрыхлителем и пересыпать в чашу. Вылить растительное масло.

Шаг 3. Еще раз на этом режиме замесить тесто до однородной текстуры. Тесту дать 15 минут для расстойки.

Шаг 4. Хорошо разогреть электровафельницу. Порционно тесто выливать на решетки и выпекать вафли до румяного цвета. Испеченные вафли перекладывать на решетку, чтобы не стали очень мягкими.

Шаг 5. Приготовленные творожные венские вафли в вафельнице подать к столу в дополнении любым сладким топпингом. Приятного аппетита!

Венские вафли на сметане в электровафельнице

Венские вафли на сметане в электровафельнице отличаются легким, нежным вкусом, не крошатся, лучше держат форму, что позволяет их использовать для сборных десертов. Тесто замешиваем на сметане с добавлением яиц и сливочного масла, а количество сахара можно уменьшить при подаче вафель со сладким топпингом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 180 гр.

Сметана – 230 гр.

Мука – 150 гр.

Сливочное масло – 150 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для вафель на сметане сразу отмерить, согласно пропорции рецепта. Муку просеять через сито.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить три яйца, высыпать сахар и венчиком хорошо перемешать, чтобы сахар растворился полностью.

Шаг 3. В эту массу добавить сметану и растопленное, немного охлажденное, сливочное масло. Все еще раз перемешать.

Шаг 4. Затем в сметано-яичную смесь высыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто до однородной текстуры. Тесто оставить на 15 минут, чтобы начал действовать разрыхлитель.

Шаг 5. Хорошо разогреть электровафельницу и смазать маслом. Столовой ложкой наливать тесто и выпекать вафли до золотистого цвета.

Шаг 6. Приготовленные в электровафельнице венские вафли на сметане разложить по тарелкам, дополнить выбранным топпингом и сервировать к десертному столу или утреннему чаю. Приятного аппетита!

Венские вафли с сыром

Венские вафли с сыром, как несладкий вариант, будут у вас вкусным и сытным блюдом для завтрака. Их часто готовят с добавлением муки, разрыхлителя и молочных ингредиентов. В этом рецепте вам предлагается испечь венские вафли только на основе твердого сыра, яиц и зелени, а к ним подать жареный бекон со свежими овощами.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Сыр Пармезан – 230 гр.

Укроп – 4 веточки.

Бекон – 3 шт.

Помидоры черри – 5 шт.

Рукола – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций, простой набор ингредиентов. Включите для нагрева электровафельницу, исходя из инструкции к вашей модели. На мелкой терке измельчите кусок сыра пармезана.

Шаг 2. В отдельную посуду переложите измельченный сыр и разбейте к нему яйца.

Шаг 3. Укроп промойте, просушите салфеткой и мелко нашинкуйте.

Шаг 4. Переложите нарезку укропа к сыру с яйцом и вилкой хорошо перемешайте. Сырную массу можно не солить, ведь сыр соленый.

Шаг 5. Столовой ложкой выложите сырную массу в вафельницу, закройте крышку и выпекайте вафли в продолжение 4 минут.

Шаг 6. Испеченные вафли, а они получатся красивого золотистого цвета, переложите на порционные тарелки.

Шаг 7. На разогретой сковородке обжарьте до хрустящего состояния ломтики бекона.

Шаг 8. Приготовленные венские вафли с сыром дополните жареным беконом, руколой, свежими овощами и сервируйте к завтраку. Приятного аппетита!

Венские вафли для электровафельницы без масла

Венские вафли можно испечь в электровафельницы без добавления в тесто сливочного масла, что текстуру их делает очень мягкой и нежной. Этот вариант хорошо подходит для подачи вафлей со сливочным кремом или фруктовым конфи. Тесто замешиваем на муке, молоке, сметане, яйцах и разрыхлителе, а пропорция их в этом рецепте подобрана тщательно. Количество сахара можно добавить по личному вкусу.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 50 гр.

Мука – 150 гр.

Молоко – 100 мл.

Сметана – 50 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты отмерить, согласно пропорции рецепта.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить три яйца, высыпать выбранное количество сахара и венчиком взбить в однородную массу.

Шаг 3. Затем добавить сметану и тщательно перемешать. Далее вылить молоко и опять тщательно перемешать. Такой поочередный замес важен для получения хорошего теста для вафель.

Шаг 4. В полученную жидкую смесь через сито просеять муку с разрыхлителем.

Шаг 5. Венчиком замесить тесто до однородной и достаточно жидкой текстуры.

Шаг 6. Хорошо разогреть электровафельницу и обжарить вафли до золотистого цвета. Время жарки зависит от модели, указанной в инструкции.

Шаг 7. Приготовленные в электровафельнице венские вафли без масла подать к столу в дополнении с выбранным топпингом. Приятного аппетита!