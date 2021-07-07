Вентилируемые фасады в Беларуси

Виниловый сайдинг — отличная альтернатива дорогим отделочным материалам

Из всего многообразия отделочных материалов, многие отдают предпочтение именно виниловому сайдингу. Это действительно практичный и надежный материал, который к тому же, стоит относительно недорого. Многообразие фактур и цветов позволяет подобрать тот вариант, который максимально будет устраивать по всем параметрам и характеристикам, подойдет к общему и ландшафтному дизайну.

Преимущества винилового сайдинга

Стоит сразу сказать, что современный рынок предлагает большой выбор сайдинга — из разных материалов, разнообразных цветов и фактур. При покупке обратите внимание на качество материала, не забывайте о том, что качественные изделия не могут априори стоить слишком дешево. Если заметили дефекты, неравномерность материала или его окраски, следует отказаться от покупки. Некачественный сайдинг не прослужит долго, быстро деформируется и потеряет всю презентабельность внешнего вида. Если хотите купить виниловый сайдинг, лучше покупать его напрямую у производителя или проверенных поставщиков. На сайте вы сможете найти большой выбор этого обшивочного материала и подобрать именно тот вариант, который максимально устроит по всем параметрам.

Основным преимуществом винилового сайдинга является его доступная цена. На ценообразование влияет известность производителя и качество материалов. Также влияет цвет сайдинга — чем он светлее, тем цена будет ниже.

Если говорить об основных преимуществах этого материала, то здесь стоит отметить:

прочность, устойчивость к механическим воздействиям;

устойчивость к перепадам температур и ультрафиолетовых лучей;

способность отведения влаги;

пожаробезопасность;

презентабельный внешний вид.

Если осуществляется отделка жилого дома, при монтаже сайдинга следует побеспокоиться об утеплите. Его укладывают между стеной и панелями.

Еще одно существенное преимущество материала — простота монтажа. Укладка сайдинга подразумевает создание вентилируемого фасада. Панели сайдинга имеют специальные замки соединения, сама она прикручивается к направляющим при помощи саморезов. С монтажом можно разобраться за полчаса — с такой работой справиться любой человек, даже не имеющих строительных навыков и опыта.

Есть ли минусы?

Минусов у винилового сайдинга не много, но они есть.

Если говорить о недостатках материала, то здесь стоит отметить склонность к деформациям при резких и сильных перепадах температур. Если температура воздуха снижается или повышается постепенно, то с сайдингом точно ничего не произойдет. Также стоит отметить то, что поверхность легко можно поцарапать, но этот недостаток можно устранить — при желании поверхность можно перекрасить. Если испортилась, деформировалась какая-то одна панель, заменить ее будет весьма проблематично, это тоже можно отнести к минусов.

Плюсов у этого обшивочного материала гораздо больше, чем минус. При его невысокой стоимости менять сайдинг можно так часто, как вы этого захотите. Многообразие фактур позволит выбрать оптимальный вариант — это могут быть обычные панели или имитация под дерево, камень или кирпич. Проявите креатив и создайте внешний облик дома так, как этого хочется именно вам!

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