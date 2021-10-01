Верховный суд Республики Крым выпустил Кабанова из СИЗО

Фото: facebook.com/ek.kabanov/

Домашний арест в «Вершине успеха». Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляцию, которую подали адвокаты бывшего вице-премьера регионального правительства Евгения Кабанова, пишет новостной портал ForPost. Напомним, бывший чиновник, который курировал вопросы, связанные с Федеральной целевой программой, и по совместительству печально известный севастопольский застройщик, обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами. Вместе с бывшим министром строительства и архитектуры республики Михаилом Храмовым их подозревают в хищении более 57 миллионов рублей.

Как уточнило интернет-издание, адвокат Василий Пьяникин представил ходатайство и положительную характеристику на Кабанова от общественной организации «Севастопольские мамы», севастопольских отделений Федерации бокса, Федерации водного поло, Федерации футбола, союза строителей Севастополя и других городских общественников.

Защитник подсудимого настаивал на смене заключения в СИЗО на домашний арест в Севастополе на улице Ерошенко. В свою очередь, обвинитель выразила опасение, что задержанный может скрыться. На это Кабанов заявил, что готов полностью сотрудничать со следствием. В итоге, судья Олег Лебедь вынес решение отправить обвиняемого под домашний арест до 22 ноября – в Севастополь на улицу Ерошенко. Как раз на этой улице находится элитная многоэтажка «Вершина успеха», выстроенная девелоперской компанией Кабанова – «Интерстроем».

Параллельно проходило другое заседание Верховного суда Республики Крым – там рассматривали дело экс-министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. Подсудимого также отпустили из СИЗО под домашний арест.