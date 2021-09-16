«Верните детям дендропарк» — в Севастополе прошёл одиночный пикет

Севастопольский художник Виктор Чижов вновь вышел на одиночный пикет. В этот раз общественник просит главу региона обратить внимание на плачевное состояние дендропарка, расположенного по адресу улица Гоголя, 13. Как рассказал пикетчик, ещё в начале августа строители, работающие на соседнем участке, вторглись на территорию парка, который является объектом культурного наследия и разрыли там траншею. По мнению Чижова, это сделано для строительства дороги к возводящимся вплотную к дендропарку высотным многоквартирным домам.

ВИКТОР ЧИЖОВ, севастопольский общественник, художник: «Третьего августа я обратился в полицию. Участковые взяли объяснения, не знаю, как это всё дело закончилось. В Севнаследие обратился, написал заявление там. Но до сих пор Севнаследие ничего не делает. Не привели в надлежащий вид, вот эти ямы там, траншеи, побитое разломанное – так и осталось. Это надо же вернуть в первоначальное состояние. Это надо же их оштрафовать или покарать. И если органы будут бездействовать, я буду обращаться в суды».

Не дождавшись какого-либо ответа от контролирующих и правоохранительных органов, севастопольский художник устроил одиночный пикет. Съёмочная группа телеканала НТС после общения с Виктором Чижовым посетила дендропарк и лично убедилась в правдивости изложенных фактов. На территории вырыта длинная и глубокая траншея. В целом, уникальный севастопольский дендропарк, где произрастают множество краснокнижных растений, в настоящее время представляет собой жалкое зрелище. Без должного ухода многие растения уже погибли.