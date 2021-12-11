Стреппинг-машины SIAT

Итальянская компания по производству и внедрению современных упаковочных решений Siat предлагает широкий ассортимент ручных стреппинг-инструментов, которые удовлетворяют потребности в механической и полуавтоматической обвязке грузов. Это прочные и надежные устройства для эффективной работы в разных промышленных условиях. Используя продукцию от одного из европейских лидеров упаковочного оборудования, компании получают гарантию успешной и качественной работы. Вертикальные упаковочные машины вы можете рассмотреть тут https://www.signal-pack.com/oborudovanie/vertikalnye-upakovochnye-mashiny/.

Siat производит обвязочное оборудование для пластиковых и металлических стреппинг-лент. Это механические, пневматические и аккумуляторные инструменты с разными конфигурациями, которые оптимально работают с конкретными поставленными задачами. Продукты отличаются эргономичным дизайном, надежными и прочными компонентами, многофункциональными и универсальными опциями, а также отлично подойдут как для малых, так и для крупных производств.

Механические стреппинг-инструменты Siat

Механические ручные инструменты для обвязки стальной и пластиковой лентой — это недорогие и практичные устройства, которые помогают упаковать тяжелые или нестандартные грузы с помощью человеческой силы. Компания производит ряд приспособлений для стреппинга, которые могут работать как автономно, так и в комплексе с другим оборудованием.

Модельный ряд актуальных и популярных механических устройств для стреппинга:

ST IMPA-N 13-16 (ПП/ПЭТ / ширина 13-16 мм)

IMA HT 13/19 (сталь / ширина 13-19 мм)

IMA 13/19 (сталь / ширина 13-19 мм)

ST-ECO 13/19 (сталь / ширина 13-19 мм)

STTM 19-32 (сталь / ширина 19-32 мм)

SDN 19-32 (сталь / ширина 19-32 мм)

STPM 19-32 (сталь / ширина 19-32 мм)

Пневматические стреппинг-инструменты Siat

Пневматические ручные инструменты от Siat обладают высокой мощностью. Они работают с пластиковыми и стальными лентами. Это быстрое и эффективное решение для упаковки изделий. Такие машины работают за счет сжатого воздуха.