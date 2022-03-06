Верю — не верю. Как не сгинуть в «информационном шторме»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 9. АиФ-Крым №9 02/03/2022

Такое впечатление, что тема разговоров между знакомыми и незнакомыми людьми осталась единственная. Спецоперация на Украине. Более того, это теперь маркер «свой — чужой». Новости, слухи, информация от близких «с той стороны», битвы в соцсетях сливаются в единую информационную лавину.

Как сохранить спокойствие, не довести себя до нервных срывов? Ближайшие дни будут тяжёлыми для всех, независимо от того, кто во что верит и на что надеется.

Две стороны

Первое, что стоит сделать — чётко очертить круг общения. Не ввязываться в дискуссии с теми, у кого взгляды иные. Никто никого не переубедит, а вот эмоциональный «откат» будет тяжёлым.