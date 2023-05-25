Рецепты Весенний салат из спаржи с рецептом эксклюзивного соуса По Admin - 25 мая, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Спаржа – сезонный продукт, который можно отведать свежим только в течение месяца-двух (май-июнь). Чтобы не упустить такую возможность приготовьте вкусный салат по нашему рецепту. Спаржа полезна и вкусна даже сырой, особенно это касается фиолетового сорта. Она очень богата витаминами и минералами, поэтому лучше всего сделать из сырой спаржи салат. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Перед приготовлением спаржи немного обрежьте кончики, как и тонкую кожицу, которая мешает наслаждаться приятным сладким вкусом, напоминающим молодой зеленый горошек. Рецепт салата из спаржи Ингредиенты: – спаржа; – лепестки зеленого горошка; – помидоры; – красный лук; – сладкий перец; – жареный фундук; – зелень петрушки или кинзы. Приготовление: Бланшируем горошек в подсоленной кипящей воде и охлаждаем. Удаляем ниточку из лепестка и перекладываем в салатницу. Нарезаем помидоры, перец, лук, спаржу и смешиваем все. По желанию добавляйте пармезан или меняйте ингредиенты на запеченный батат, молодую морковь, топинамбур или даже молодую свеклу, добавляйте больше листьев салатов. Ингредиенты для соуса: – 15 граммов малинового уксуса; – 30 граммов зерновой горчицы – 25 граммов меда – 100 граммов масла – 15 грамм масла жареного кунжута – 2 грамма соли. Приготовление: Все кроме масла смешиваем венчиком и тоненькой струйкой добавляем все масло интенсивно помешивая соус. Такая заправка может стоять в холодильнике несколько недель. Если не нашли малиновый уксус, можно взять винный, а в рецепт добавляйте пюре свежемороженой малины! Приятного аппетита! Еще несколько интересных и полезных советов от шеф-повара о спарже вы найдете здесь. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Что приготовить на Вознесение Господне: какие блюда пробовали еще наши предкиСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептКак приготовить запеченный молодой картофель: легкий рецепт и полезные лайфхакиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минуты