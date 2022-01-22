Вещи в Украине от мировых женских и мужских брендов

Одежда для первых недель жизни

Приобретать одежду новорожденному чуду намного труднее, чем взрослому. Многие мамы выбирают одежду тщательным образом, некоторую одежду покупают и до рождения ребенка. Во-первых, одежда для детишек должна быть комфортной, не ограничивать движений. Хорошо, если на ней не будет резинок и украшений. Карманы и ремешки вашему чаду совсем не нужны.

Во-вторых, для родителей важна простота. Одежда не должна быть слишком большой или очень плотно прилегать к телу. Еще не советуют покупать много одинаковых вещей. Очень важно и качество материала. В одежде из хлопка ребенку будет удобнее, чем из синтетики.

У неопытных родителей прямо глаза разбегаются от качества и расцветок. Поэтому идти за одеждой рекомендуется с подготовленным списком. Желательно изучить ассортимент не только одного магазина. Если интересует детский магазин сток опт одежды для новорожденных , исчерпывающую информацию можно посоветовать посмотреть на сайте в глобальной сети. Такой магазин сэкономит драгоценное время и нервы.

Иногда надо будет довериться и опытным мамам, которые точно знают, что нужно новорожденному. Понадобятся и пинетки, и «варежки- царапки». Одежда для девочек отличается наличием кружевной отделки. А одежда для мальчиков имеет расцветку в синих тонах. Деткам не стоит покупать как одежду, так и игрушки слишком ярких расцветок.

Распашонки следует купить с кнопками на плечике. Ползунки на лямках будут лучше, чем на резинке. Они не так давят на животик. Шапочек много покупать не следует, так как голова быстро растет. Говорят, что функциональны и простые пеленки. Они могут стать и одеяльцем, и полотенцем после ванны. Нужно избегать грубых швов и рюш сзади.

Нарядный костюм понадобится только один — для «выхода в свет». А носочки нужны больших размеров, чем стопа малыша. Список вещей зависит от времени года, в котором ребенок рожден. Следует обратить пристальное внимание на качество швов, обработанные петельки. Если покупаете «боди», горловине следует быть эластичной. А иначе жесткая горловина доставит маленькому беспокойство. Для мальчиков бывают костюмчики с галстуками и шортики с рубашками.