Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

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Про свеклу как про съедобный овощ знали еще в Древней Персии. Однако, персы не особо сильно любили свеклу. Из истории известно, что фанатов свеклы могли оскорблять. Одним из ритуалов недоброжелателей был обход домов со свеклой. То есть, к любителю свеклы на порог бросали много дикорастущей свеклы.

После столь сильного отвращения к свекле мы пришли к большой любви к данному овощу. В нашей стране свеклой лечили болезни и постоянно употребляли в пищу.

Стоит показать, как можно интегрировать свеклу в современную кухню.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла — 1 шт.;
  • Морковь — 200 г;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Лимон — ½ шт.;
  • Масло растительное — 100 мл;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.;
  • Базилик сушеный — 1 ч.л.;
  • Перец черный молотый — щепотка;
  • Соль – ½ ч.л.;
  • Петрушка — пучок;
  • Кунжутные семечки — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу и очищаем от кожуры. Натираем свеклу на терке по-корейски, смешиваем с сахарным песком. Морковь нарезаем тонкими брусочками, выкладываем к свекле.

Отжимаем сок лимона, выливаем в салат. В отдельную чашу высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем базилик, пропускаем через пресс зубчики чеснока. Выливаем в специи уксус, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, добавляем кориандр и молотую паприку. Выкладываем салат в сковороду, обжариваем овощи на среднем огне 3 минуты.

Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

Шинкуем мелко петрушку. Салат выкладываем в миску, посыпаем петрушкой, добавляем чеснок и специи в уксусе. Поливаем салат растительным маслом из сковороды, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на час.

Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

Остается только посыпать салат кунжутными семечками.

Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

Этот закусочный салат весьма интересный, при этом бюджетный.

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