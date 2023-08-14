Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

Про свеклу как про съедобный овощ знали еще в Древней Персии. Однако, персы не особо сильно любили свеклу. Из истории известно, что фанатов свеклы могли оскорблять. Одним из ритуалов недоброжелателей был обход домов со свеклой. То есть, к любителю свеклы на порог бросали много дикорастущей свеклы.
После столь сильного отвращения к свекле мы пришли к большой любви к данному овощу. В нашей стране свеклой лечили болезни и постоянно употребляли в пищу.
Стоит показать, как можно интегрировать свеклу в современную кухню.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 1 шт.;
- Морковь — 200 г;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Лимон — ½ шт.;
- Масло растительное — 100 мл;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Кориандр молотый — 1 ч.л.;
- Базилик сушеный — 1 ч.л.;
- Перец черный молотый — щепотка;
- Соль – ½ ч.л.;
- Петрушка — пучок;
- Кунжутные семечки — щепотка.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу и очищаем от кожуры. Натираем свеклу на терке по-корейски, смешиваем с сахарным песком. Морковь нарезаем тонкими брусочками, выкладываем к свекле.
Отжимаем сок лимона, выливаем в салат. В отдельную чашу высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем базилик, пропускаем через пресс зубчики чеснока. Выливаем в специи уксус, перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, добавляем кориандр и молотую паприку. Выкладываем салат в сковороду, обжариваем овощи на среднем огне 3 минуты.
Шинкуем мелко петрушку. Салат выкладываем в миску, посыпаем петрушкой, добавляем чеснок и специи в уксусе. Поливаем салат растительным маслом из сковороды, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на час.
Остается только посыпать салат кунжутными семечками.
Этот закусочный салат весьма интересный, при этом бюджетный.