Весьма бюджетный, но очень интересный салат. Вот как я готовлю свеклу всё лето

Про свеклу как про съедобный овощ знали еще в Древней Персии. Однако, персы не особо сильно любили свеклу. Из истории известно, что фанатов свеклы могли оскорблять. Одним из ритуалов недоброжелателей был обход домов со свеклой. То есть, к любителю свеклы на порог бросали много дикорастущей свеклы.

После столь сильного отвращения к свекле мы пришли к большой любви к данному овощу. В нашей стране свеклой лечили болезни и постоянно употребляли в пищу.

Стоит показать, как можно интегрировать свеклу в современную кухню.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 1 шт.;

Морковь — 200 г;

Сахар — 1 ч.л.;

Лимон — ½ шт.;

Масло растительное — 100 мл;

Чеснок — 1 зубчик;

Паприка — 1 ч.л.;

Кориандр молотый — 1 ч.л.;

Базилик сушеный — 1 ч.л.;

Перец черный молотый — щепотка;

Соль – ½ ч.л.;

Петрушка — пучок;

Кунжутные семечки — щепотка.

Приготовление свекольного салата:

Отвариваем до готовности свеклу и очищаем от кожуры. Натираем свеклу на терке по-корейски, смешиваем с сахарным песком. Морковь нарезаем тонкими брусочками, выкладываем к свекле.

Отжимаем сок лимона, выливаем в салат. В отдельную чашу высыпаем соль и черный молотый перец, добавляем базилик, пропускаем через пресс зубчики чеснока. Выливаем в специи уксус, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, добавляем кориандр и молотую паприку. Выкладываем салат в сковороду, обжариваем овощи на среднем огне 3 минуты.

Шинкуем мелко петрушку. Салат выкладываем в миску, посыпаем петрушкой, добавляем чеснок и специи в уксусе. Поливаем салат растительным маслом из сковороды, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на час.

Остается только посыпать салат кунжутными семечками.

Этот закусочный салат весьма интересный, при этом бюджетный.