Ветеринары обнаружили в Белогорском районе коров без регистрации

Специалисты отдела ветеринарии «Восточный» и ГБУ РК «Белогорский ветеринарный лечебно-профилактический центр» при проведении мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное поголовье КРС. Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Фото пресс-службы Госкомветеринарии РК.

Специалисты отдела ветеринарии «Восточный» и ГБУ РК «Белогорский ветеринарный лечебно-профилактический центр» при проведении мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное поголовье КРС в количестве 65 голов. Государственная ветеринарная служба проводит идентификацию и регистрацию неучтенных 65 голов КРС в личном подсобном хозяйстве с. Русское, а также комплекс диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий данного поголовья.