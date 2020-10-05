Максимальную безопасность собственному жилищу стараются обеспечить как владельцы коттеджей, так и жители городских квартир. Причем в частном секторе к прочности дверных конструкций предъявляются повышенные требования, поэтому в данном случае все используются бронированные входные двери либо установка дополнительной двери (тамбурной). Оно и не удивительно, ведь отдельно стоящий дом или квартира расположенный в центре города, всегда могут стать целью для преступников и хулиганов. Если хотите заказать входные двери для квартиры или частного дома, то заходите в интернет-магазин https://assist.kiev.ua/catalogue/vxodnyie-dveri.html.

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Устанавливаемые в таких домах двери оснащаются замками с высоким уровнем секретности, несколькими видами защиты от взлома, но помимо этого желательно, чтобы их полотно выдерживало значительные ударные и прочие механические нагрузки. Некоторые домовладельцы сразу устанавливают пуленепробиваемые двери, обеспечивающие самый высокий класс защиты и позволяющие обезопасить не только ценное имущество, но и жизнь домочадцев. А кому-то вполне достаточно установить простейшие тамбурные двери дешево и это будет оптимальным решением. Конечно, создать препятствие для незаконного проникновения в жилище способны и обыкновенные стальные входные двери, оснащенные скрытыми петлями, противовзломными запорными механизмами и ребрами жесткости, не боящимися применения грубой силы. Но такие двери подходят только для городских квартир, потому что их можно взломать различными гидравлическими приспособлениями, что сделать в условиях жилого многоэтажного дома бесшумно сложно, а вот в условиях загородной местности с далеко стоящими друг от друга зданиями — нет. Бронированные же двери способны долго сопротивляться попыткам силового проникновения в помещение.

При этом они обладают достаточно привлекательным дизайном, потому что для их отделки используются современные материалы и технологии. Не стоит думать, что при выборе максимального класса защиты рядовой покупатель получит изделие, чем-то похожее на массивный вход в защищенный бункер. Напротив, это будет красивая стальная дверь, украшенная художественной ковкой или отделанная ценными породами дерева. Она будет изготовлена из листов металла высокой жесткости, способных противостоять механическому взлому, а ее элементы будут защищены бронированными вставками.

Такие двери, отличающиеся выдающимися характеристиками безопасности и прочности, требуют правильной установки, в противном случае их эффективность будет нулевой. Именно поэтому для этих целей необходимо прибегнуть к помощи квалифицированных специалистов. Иначе дорогостоящая дверная конструкция может быть безнадежно испорчена, или, в лучшем случае, не сможет обеспечить должной защиты.