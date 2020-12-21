Входные двери Redfort – надежность по доступной цене

Выбор входной двери

Обезопасить свою квартиру или жилой дом от злоумышленников можно, если правильно выбрать и установить входную дверь. Купить входную железную дверь — вот что необходимо для этого. Конечно, в качестве входной двери можно установить деревянную дверь, но металлическая дверь намного надежнее. Самый хороший вариант при выборе металлической двери это сделать дверь на заказ. В этом случае дверь будет сделана точно по размерам вашего проема. Здесь же можно подобрать всю комплектацию входной двери, какая вам понравится. Входные двери Redfort по доступной цене вы можете заказать на сайте https://laminat-parketdoska.com.ua/dveri/vkhodnyye-dveri/redfort.

На комплектации не стоит экономить, так как чем она лучше, тем выше взломостойкость двери. При изготовлении стальных дверей производители используют различные виды профиля. Из какого профиля лучше получается дверь, зависит от пожелания заказчика. Самый дешевый вариант, это когда дверь изготавливается из уголкового материала. Каркас данного изделия может быть сделан из уголка, П-образного профиля и прямоугольной трубы. Далее на каркас крепится стальной лист. Его толщина может колебаться от 2,5 мм до 3-х мм.

Крепление производится с помощью электросварки. Затем укладывается материалы, которые осуществляют звукоизоляцию и теплоизоляцию – это может быть пенопласт или минеральная вата. Затем крепится с обратной стороны лист, толщиной чуть меньше первого листа, то есть 2 мм. Далее при выборе двери, необходимо определиться, сколько замков в ней стоит установить. Специалисты советуют установить не менее двух замков. Если установить больше, то это уже будет перебор. Монтаж входной двери необходимо выполнить таким образом, чтобы она могла открываться только наружу. Это делается для того, чтобы повысить безопасность своей квартиры.

Если сделать ее чтобы она открывалась внутрь, то проникнуть в жилье будет просто, ее могут продавить внутрь при помощи любого домкрата и тем самым проникнуть в ваше жилье. Для долгой эксплуатации железной двери производители советуют устанавливать петли, снабженные подшипниками. При таких петлях дверь легко открывается и закрывается, при этом нагрузки на такие петли минимальные, а срок службы большой. Очень важный момент при покупке стальной двери это выбор и установка глазка.

Все знают, что глазок с углом обзора до 200 градусов это самый оптимальный вариант. Он позволит делать полный обзор пространства перед вашей дверью. Монтаж входной двери должен проходить при вашем постоянном контроле, чтобы в дальнейшем не было ни каких вопросов по качеству выполненной работы.