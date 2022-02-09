Входные металлические двери: размеры стандартные и нестандартные

Разделение гостиной и столовой

Во многих домах жилые и обеденные зоны расположены рядом друг с другом, но разделены стеной или вообще не разделены. Иногда открытая планировка не всегда лучший вариант, поскольку вы можете улучшить конфиденциальность или развлечь две разные группы одновременно.

Установка двустворчатых дверей изнутри в виде разделенной стены — отличный способ разделить одну большую комнату на две, при этом комнаты не будут казаться тесными или маленькими. Стеклянные панели сводят к минимуму передачу шума, но обеспечивают обзор соседней комнаты.

Это отлично подходит, например, для семей с маленькими детьми, так как вы можете устроить званый обед в одной комнате, а детский столик в смежной комнате, где вам будет полная видимость, но вы также сможете насладиться тишиной и покоем. Другой пример: если вы работаете из дома, вы можете отрезать часть жилой площади в рабочее время,

Превращение столовой в зону отдыха на открытом воздухе

Выше мы говорили о соединении двух комнат, но, установив несколько двустворчатых дверей, вы можете превратить свою столовую в зону для развлечений на открытом воздухе, просто удалив стены вокруг нее. В зависимости от планировки вашего дома вы можете установить 2 или 3 двустворчатые двери, чтобы составить стены обеденной зоны, а затем, когда хорошая погода, вы можете легко снять все стены и пообедать на свежем воздухе!