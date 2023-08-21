Описание приготовления:

Для вяленых абрикосов выбирайте плотные, хорошо созревшие плоды без признаков порчи. Если у вас нет специальной сушилки, приготовить вяленые абрикосы можно в духовке. Для этого разложите половинки в один слой на противне или форме и подвяливайте их до тягучего мармеладного состояния при температуре 50 градусов. Не пересушите иначе получите камушки.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм

Сахар 400 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

145 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вяленые абрикосы в домашних условиях на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вяленых абрикосов.

Абрикосы вымойте и удалите косточки. Накройте их и оставьте на 12 часов, чтобы они пустили сок.

Аккуратно удалите абрикосы из сиропа, а сироп доведите до кипения.

Выложите в кипящий сироп абрикосы и варите на медленном огне в течение 2 минут. Отключите огонь и оставьте на 15 минут.

Аккуратно достаньте дольки из кастрюли и разложите на сито, чтобы сироп полностью стек.

Разложите дольки абрикосов срезом вверх на решетки сушилки и сушите в течение 12-14 часов до готовности. Время зависит от вашей сушилки.

Готовые вяленые абрикосы.

Хороших заготовок!