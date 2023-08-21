Описание приготовления:
Для вяленых абрикосов выбирайте плотные, хорошо созревшие плоды без признаков порчи. Если у вас нет специальной сушилки, приготовить вяленые абрикосы можно в духовке. Для этого разложите половинки в один слой на противне или форме и подвяливайте их до тягучего мармеладного состояния при температуре 50 градусов. Не пересушите иначе получите камушки.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1 Килограмм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
145 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вяленые абрикосы в домашних условиях на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вяленых абрикосов.
Абрикосы вымойте и удалите косточки. Накройте их и оставьте на 12 часов, чтобы они пустили сок.
Аккуратно удалите абрикосы из сиропа, а сироп доведите до кипения.
Выложите в кипящий сироп абрикосы и варите на медленном огне в течение 2 минут. Отключите огонь и оставьте на 15 минут.
Аккуратно достаньте дольки из кастрюли и разложите на сито, чтобы сироп полностью стек.
Разложите дольки абрикосов срезом вверх на решетки сушилки и сушите в течение 12-14 часов до готовности. Время зависит от вашей сушилки.
Готовые вяленые абрикосы.
Хороших заготовок!