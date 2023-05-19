Описание приготовления:
Вкусный вяленый деликатес необязательно приобретать в магазине. Удивите ваших родных и друзей ярким вкусом вяленого кальмара и они обязательно попросят добавки. По желанию можно добавлять и другие специи, приправы в соус.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары
Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Кальмар 350 Грамм (1 тушка)
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Куркума 1/2 Чайных ложки
- Соевый соус 30 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный молотый 1 Щепотка (или смесь перцев)
- Масло растительное 30 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
153 ккал
Калорийность
17 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вяленый кальмар»
Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите замороженную очищенную тушку кальмара и разморозьте ее в воде или при комнатной температуре до начала приготовления.
Промойте тушку, удалите внутренности и жесткую трубку — хорду. Нарежьте тушку кольцами шириной 1 см.
Вскипятите воду в ковше или сотейнике и выложите в нее кольца кальмаров.
Отварите 2-3 минуты в кипящей воде, но не более, иначе кольца станут резиновыми на вкус.
В глубокой емкости смешайте все заявленные специи и пряности, соевый соус и растительное масло без аромата.
Извлеките отваренные кольца, не оставляйте их в бульоне! Стряхните лишнюю влагу и выложите их в приготовленный соус. Перемешайте и оставьте в нем на 15-20 минут.
После чего выложите кольца кальмара на противень и разогрейте духовку до 60-70 градусов. Поместите противень в духовку и подсушите кольца примерно 2 часа, оставив дверцу техники приоткрытой. После чего остудите кольца 2 часа и снова подсушите 2 часа. После остывания у вас должны получиться плотные кольца, которые будут пружинить при нажатии.
Выложите вяленые кольца кальмара на тарелку и подайте со вкусным чесночным соусом или соусом тартар.