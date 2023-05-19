Описание приготовления:

Вкусный вяленый деликатес необязательно приобретать в магазине. Удивите ваших родных и друзей ярким вкусом вяленого кальмара и они обязательно попросят добавки. По желанию можно добавлять и другие специи, приправы в соус.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары

Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Кальмар 350 Грамм (1 тушка)

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Куркума 1/2 Чайных ложки

Соевый соус 30 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Перец черный молотый 1 Щепотка (или смесь перцев)

Масло растительное 30 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

153 ккал

Калорийность

17 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вяленый кальмар»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите замороженную очищенную тушку кальмара и разморозьте ее в воде или при комнатной температуре до начала приготовления.

Промойте тушку, удалите внутренности и жесткую трубку — хорду. Нарежьте тушку кольцами шириной 1 см.

Вскипятите воду в ковше или сотейнике и выложите в нее кольца кальмаров.

Отварите 2-3 минуты в кипящей воде, но не более, иначе кольца станут резиновыми на вкус.

В глубокой емкости смешайте все заявленные специи и пряности, соевый соус и растительное масло без аромата.

Извлеките отваренные кольца, не оставляйте их в бульоне! Стряхните лишнюю влагу и выложите их в приготовленный соус. Перемешайте и оставьте в нем на 15-20 минут.

После чего выложите кольца кальмара на противень и разогрейте духовку до 60-70 градусов. Поместите противень в духовку и подсушите кольца примерно 2 часа, оставив дверцу техники приоткрытой. После чего остудите кольца 2 часа и снова подсушите 2 часа. После остывания у вас должны получиться плотные кольца, которые будут пружинить при нажатии.

Выложите вяленые кольца кальмара на тарелку и подайте со вкусным чесночным соусом или соусом тартар.