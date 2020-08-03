Вице-премьер Хуснуллин проведет в Крыму свой отпуск

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин, который на минувшей неделе посетил Крым в рамках рабочей поездки, принял решение остаться на полуострове еще на неделю. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«Я взял отпуск и еще недельку проведу здесь, в Крыму. Если будут какие-то новости, буду вам писать, сообщать», – отметил Хуснуллин.

Судя по фото, которое вице-премьер выставил в Instagram, отдыхать он планирует на ЮБК.