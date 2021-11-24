Вице-премьер Крыма подал в отставку

Вице-премьер РК — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин подал в отставку, передает «Интерфакс».

Замглавы администрации Ялты покинул пост по собственному желанию «Представление об освобождении от должности вице-премьера правительства Крыма и главы министерства сельского хозяйства Андрея Рюмшина поступило на рассмотрение Государственного совета республики», — говорится в сообщении.

В министерстве сельского хозяйства РК «РИА Новости (Крым)» подтвердили информацию об отставке, а также добавили, что Рюмшин на данный момент находится в отпуске.