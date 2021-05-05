Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил темпы строительства в Севастополе

Во вторник, 4 мая заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин с рабочей поездкой посетил Севастополь. Вице-премьер проинспектировал крупные инфраструктурные проекты города: последний участок трассы «Таврида», будущие медицинский и культурный кластеры, и другие объекты Федеральной целевой программы развития полуострова.

В целом, темпы строительства объектов ФЦП в Севастополе Марат Хуснуллин оценил положительно. Однако, как выразился вице-премьер, «кое-где есть отставания».

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «То, что я увидел, меня удовлетворяет. Где мы недовольны, мы всем строителям – проектировщикам и заказчикам предали ускорения. В этом году работа по стройке намного лучше, чем в прошлом».

Говоря о будущем медицинском кластере, который создаётся в районе Фиолентовского шоссе, причиной отставания Марат Хуснуллин назвал некачественный проект, который приводил к серьёзному удорожанию. Переработав документ, стоимость работ удалось снизить почти на 1 млрд рублей.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, связанные с фундаментами, якобы с возможными карстами».

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Планировалось, что в состав медицинского кластера войдут современные больница скорой помощи, онкологический диспансер и инфекционный госпиталь. Однако, вопрос появления последнего остаётся открытым. Сейчас Правительство Севастополя рассуждает о целесообразности возведения новой инфекционной больницы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «За время ковида, мы существенно модернизировали, сделали капитальный ремонт. 2 модуля построили, лабораторию, компьютерный томограф. На сегодняшний момент инфекционная больница по условиям серьёзно отличается от того, какой она была. Мы не убираем совсем историю с тем, что инфекционную больницу новую нужно построить. Но это точно перестало быть задачей той актуальности, которой она была в 2019 году, когда я в первый раз зашёл в инфекционную больницу. Поэтому сейчас у нас проект перенесён на 2025 год из-за того, что мы более приоритетные задачи поставили, в том числе, вопросы водоснабжения».

Ещё один объект пристального внимания севастопольцев – культурный кластер на мысе Хрустальном. Его площадь составит почти 50 гектаров. На первом этапе будут возведены театр оперы и балета, академия хореографии, жилой дом для сотрудников учреждений, а также займутся благоустройством территории. Однако за время ведущихся там работ не на все объекты удалось получить разрешения на строительство.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Что касается строительства, на оба объекта – хореографическую академию и на дом, который строится, разрешения выданы. На театре сейчас идут подготовительные работы завершаются, там пока дорабатывается проект сводной зоны памятников. Вы об этом знаете, в ближайшее время он будет закончен. Тогда будет выдано разрешение строителям и строительство пройдёт к активной фазе работы».

Улицу же Капитанскую, которая ведёт к культурному кластеру, планируют расширить до трёх полос, одна из которых станет реверсивной. При этом, власти считают, что для объекта, который должен стать своеобразным «центром притяжения», оборудовать вместительную парковку совсем необязательно.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Вот так надеяться, что ты приедешь на машине и оставишь машину и пойдёшь гулять – такого не будет. Нужно приехать, высадить пассажиров. Либо общественным транспортом, либо такси. И дальше люди могут гулять».

Еще один важный для города объект – канализационно-очистные сооружения «Южные». Эпопея с их перепроектированием и возобновлением строительства близится к завершению. Отличительной чертой новых очистных станет возможность частичного рециклинга стоков.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН, заместитель председателя Правительства Российской Федерации: «Это 10 тысяч кубов минимум воды. Учитывая, что у нас дефицит воды. Нам же не надо поливать улицы питьевой водой. Но вот эти 10 тыс. куб. важны для Севастополя. И это будет учтено при проектировании. Т.е. это совершенно новое проектное решение, которое пришлось заново делать. Мне сегодня доложили, что оно в проекте есть и что его будут строить в ближайший месяц – два».

Объект, по которому вопросов минимум – «Таврида». Дополнительный, восьмой участок строится с опережением сроков. Власти рассчитывают, что реконструкция Президентской трассы завершится до конца 2023 года. Сейчас полным ходом идёт проектирование четырёх съездов с «Тавриды» к курортным городам Крыма. Четырёхполосную дорогу к Феодосии построят на деньги из федерального бюджета, три остальных – за счёт средств Республики Крым.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»