Виды и эстетические особенности цокольного сайдинга

Преимущества цокольного сайдинга

Материал имеет такие достоинства:

Высокая устойчивость к влиянию внешних факторов. Это стало возможным, благодаря использованию инновационных технологий производства, а также специальным добавкам, которые улучшают эксплуатационные характеристики материала, делая его более прочным и пластичным. Надежная защита от сырости, мха и грибка. В структуре материала не проходят процессы гниения, не развиваются вредные микроорганизмы, и нет коррозии. Продолжительный срок службы (не менее 45 лет). Необходимо выбирать материал у проверенного производителя, который уделяет особое внимание качеству продукции и использует отборное сырье. Идеальная сочетаемость со стенами из натурального дерева. Полимерный сайдинг выглядит очень гармонично и стильно, обеспечивая надежную защиту нижней части стен от влаги и повреждений.

Виниловый цокольный сайдинг требует только профессионального монтажа abc-24.info. Если не было предусмотрено наличие технологического пространства, на поверхности панелей могут появиться трещины.

Особенности монтажа

Перед проведением работ поверхность стены нужно правильно подготовить. Для этого полностью убирают старое покрытие, поверхность обрабатывают антисептиком и наносят слой грунтовки. После этого устанавливается горизонтальная металлическая обрешетка. Это обязательный элемент для монтажа цокольного сайдинга. На обрешетку дополнительно укладывают материалы для тепло- и гидроизоляции. Затем можно приступать к монтажу самого сайдинга. Первая панель устанавливается строго параллельно земле – все линии разметки должны быть идеально ровными. Для закрепления панелей используют саморезы: их не закручивают до конца, чтобы сохранить некоторую подвижность панелей. Это очень важно при их нагревании или переохлаждении. При попытке монтировать панели самостоятельно можно сделать множество ошибок. Это повлияет не только на внешний вид дома, но и на микроклимат внутри.