Виды и характеристики гидромоторов: как не ошибиться в выборе

Гидромотор – один из представителей семейства гидравлического оборудования, нашедшего широкое применение на различных производствах, в промышленном оборудовании, в технике специального назначения. С его помощью гидравлическая энергия преобразуется в механическую. Данное оборудование выпускается современной промышленностью в разных конструктивных решениях, отличается эксплуатационными особенностями и техническими характеристиками. И, чтобы подобрать агрегат, который будет в точности соответствовать специфике предстоящих работ, необходимо их все учесть.

Основные характеристики гидромоторов

При выборе гидравлических моторов особе внимание уделяют трем ключевым характеристикам:

Число оборотов, совершаемое гидромотором в единицу времени. Исходя из этого параметра выделяют тихоходные модели (n = 0,5-500 об/мин) и быстроходные (n = 500-10000 об/мин). Существуют на рынке и модели, которые могут стабильно и эффективно работать и при очень низких, и при достаточно высоких оборотах, но их очень мало. Крутящий момент. Этот параметр напрямую связан с рабочим объемом камеры и перепадом давлений в полостях. Наибольшие крутящие моменты развивают тихоходные модели, на наименьшие – быстроходные. Мощность или развиваемое усилие. Напрямую зависит от частоты вращения. Чем больше оборотов вала сможет совершить гидромотор за единицу времени, тем большее усилие на выходе он будет создавать. Если нужны мощные гидромоторы, обратите внимание на продукцию из категории «быстроходные».

Также в процессе выбора гидромотора рекомендуется предусмотреть незначительный запас по каждому из этих параметров (около 10-20%). Это позволит обеспечить стабильность работы системы в высоконагруженных режимах.

Виды гидромоторов по конструктивному решению

Еще одним важным моментом на этапе выбора гидромотора является его конструктивное решение. Оно во многом предопределяет и сферу применения оборудования, и его технические характеристики. Так, выделяют следующие виды агрегатов:

Шестеренчатые. Оптимальный выбор для систем, не имеющих высоких требований к плавности работы, качеству и вязкости рабочего тела. Они простые конструктивно, надежные, редко ломаются и поддаются несложному ремонту. Да и по цене они самые доступные среди аналогов. Такие свойства сделали их чрезвычайно востребованными в сельскохозяйственной спецтехнике. Повсеместно ими комплектуются и лебедки.

Аксиально-поршневые. Составляют достойную конкуренцию шестеренчатым моделям. Применяются в гидросистемах как закрытого, так и открытого типа. Моторы, устанавливаемые в закрытых системах, комплектуются наклонным блоком цилиндров. Они отличаются повышенной стойкостью к колебаниям нагрузок, а в рабочем процессе практически не загрязняют рабочее тело.

Радиально-поршневые. В качестве рабочего органа здесь используется плунжер. Способны регулировать давление рабочего тела в достаточно широком диапазоне. Широкое применение получили в прессовом оборудовании, в доменном производстве, в горнодобывающей и металлургической промышленности.

Пластинчатые. В таких моделях рабочая камера образуется при помощи статора, ротора и торцевого распределительного диска, оснащенного двумя соединенными между собой пластинами, выполняющим роль вытеснителя. Они компактные, легкие, но высокими рабочими параметрами не могут похвастаться.

Героторные. Одна из разновидностей шестеренчатых моделей в внутренним зацеплением шестерней. Это тихоходные модели с достаточно большим крутящим моментом. Они способны не только менять скорость и направление движения рабочего тела, но и преобразовывать вращательное движение в поступательное. Нередко их встраивают в редуктор, обеспечивая тем самым постоянную частоту вращения вала в комплексе с отличными техническими характеристиками.

Здесь https://hydrolider.net/g21891090-gidromotory можно более подробно познакомиться с разновидностями гидромоторов, их техническими характеристиками, описанием. Это поможет подобрать достойные модели под предстоящие условия эксплуатации. Если возникнут сложности, потребуются дополнительные консультации, можно обратиться за помощью к специалистам компании «Hydrolider».