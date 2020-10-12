Виды и преимущества натурального камня

Напольные покрытия – самая подверженная быстрому износу часть помещения. Полы постоянно подвергаются сильной нагрузке и поэтому стоит внимательно отнестись к выбору материала покрытия. Качество и стойкость напольных покрытий должно еще и соответствовать выбранному стилю в интерьере. Срок службы полов зависит исключительно от правильного выбора материала и верного ухода за ним. Выбранный материал напрямую зависит от того, в каком помещении он будет использоваться. Для помещений под разнообразные нужды следует подбирать свой материал напольного покрытия.

Напольные покрытия можно разделить на несколько видов: мягкие, твердые и деревянные. Цветовая гамма очень разнообразная. Материал, из которого они могут изготовляться, бывает как натуральный, так и искусственный.

Мягкие полы

Самыми распространенными напольными покрытиями считаются мягкие. Обычно это либо линолеум, либо ковролин. Эти покрытия очень легко укладываются и при надобности заменяются. Современные производители научились делать их прочными и огнестойким. Популярность этих покрытий в том, что они длительно служат, за ними просто ухаживать и цветовая гамма радует потребителя. Состав покрытий позволяет использовать его в различных помещениях. Также возможность самостоятельно произвести покрытие, не может не радовать. Ценовую политику так же нельзя назвать широкой. Линолеум в состоянии постелить как специалист, так и человек, сам взявшийся за ремонт своей квартиры.

Многие предпочитают мягкий и комфортный ковролин. Но перед тем, как его купить, стоит оценить функциональность его в данном помещении. Например, для кухни или прихожей комнаты его стелить не стоит, во избежание дополнительных хлопот по уходу. Поэтому ковролин лучше всего стелить в спальнях и игровых комнатах. У этого материала хорошая звукоизоляция и приятная на ощупь мягкость. За ковролиновыми покрытиями стоит тщательно ухаживать, иначе они становятся пылесборниками и могут принести вред здоровью. Через лет 8 его самостоятельно можно поменять на новый. Эти покрытия многообразны как по цвету, так и по плотности. Ковролин может иметь разную высоту ворса.

Твердые покрытия

Для некоторых помещений следует использовать исключительно твердые покрытия. Такими покрытиями являются различных видов напольная плитка. Для помещений с частым движением используется плитка, так как она долговечна и очень проста в уходе. В ванных комнатах или кухнях, а также в общественных местах чаще всего можно увидеть именно ее. Плитка из гранита и мрамора является наиболее дорогим вариантом. Экономной заменой может служить керамогранит. Внешний вид очень похож на натуральный камень, только она более холодная и при передвижении издает больше шума. По эксплуатации она также очень прочна и проста в уходе. Заказать камень природный для отделки вы можете на сайте http://kievstone.com.ua/.

Деревянные покрытия

Дерево больше остальных сохраняет тепло в помещениях. Если на протяжении многих лет вести правильный уход за ним, то дерево долго будет радовать глаз своей эстетичностью и прослужит еще долгие годы. Самым безвредным для человека признан паркет. К сожалению, из-за достаточно дорогой цены, он не столь популярен. Работа с его покрытием требует обязательного присутствия и участия профессионала в этой сфере. Наиболее часто взамен паркета используют ламинат или паркетную доску. На сегодняшний день, по всем параметрам функциональности и эксплуатации, эти покрытия занимают лидирующую позицию. С недавних пор, появилось еще одно натуральное и качественное напольное покрытие – пробковое. Единственный в нем минус – он не долговечен и подвержен деформации.

Современные производители предлагают своему покупателю большое множество напольных покрытий. Зависит все от финансовых возможностей и цели использования.