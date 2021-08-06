Слова «панно» пришло к нам из Европы, что в переводе с французского означает небольшой кусок ткани. Однако, сегодня это понятие представляет собой целое живописное произведение, которое является отличным декоративным дополнением в общем интерьере. Наиболее часто панно используют для того, чтобы заполнить пустые участки стены или потолка, тем самым, придав яркий и необычный образ помещению.

Еще один вид панно, который пользуется огромным уважением и востребованностью среди многих дизайнеров – это панно из керамической плитки. Для того, чтобы сделать такое панно необходимо потратить большое количество времени и усилий на его создание, что конечно же сказывается на высокой стоимости данного изделия. Рекомендуем вам рассмотреть виды керамической плитки.

Оформите интерьер с панно из керамической плитки

Потребители, имеющие средний достаток финансовых средств, чаще всего обращаются в фирмы, которые производят уже готовую фотоплитку с определенными размерами. И тут, к сожалению, они сталкиваются с такими проблемами, что панно попросту может не вписаться в общий интерьер ни по размерам (т.е. в отведенное для панно специальное место), ни с эстетической точки зрения в общую коллекцию плитки. Поэтому и получается, что отчасти клиент покупает товар, «не доведенный до ума». Иной раз, даже дизайнеру трудно подобрать именно то панно, которое бы отлично подошло по всем конфигурациям, текстуре и цвету в уже сформированную коллекцию плитки.

Однако, большим плюсом сегодняшнего дня является то, что существует ряд Интернет-магазинов, где можно выбрать панно, выполненное из керамической плитки. В таком виртуальном магазине каждое панно сделано для определенной коллекции керамической плитки. На сайте обычно представлена коллекция плитки различного формата и цветовой гаммы, а также изображения, которые отлично будут сочетаться при выборе того или иного вариант.

Иногда, если же все-таки определенное изображение не совпадает с определенной конфигурацией плитки, то дизайнер дополняет коллекцию представленных изображений еще и мозаикой. Такая альтернатива позволяет органично совместить определенное панно с конкретной коллекцией плитки.

Сегодня не только на сайте, но и в обычном магазине или на фабрике, где производят панно из керамической или стеклянной фотоплитки, можно заказать и цветоделение, благодаря которому у потребителя появляется возможность иметь в своем непосредственном пользовании уникальное панно, сделанное в единственном экземпляре, не подлежащее широкому тиражированию.

Касаемо долговечности, такая новейшая технология как лазерная цветная деколь поможет сохранить ваше панно в хорошем состоянии довольно длительное время. При этом, панно по минимуму будет подвержено таким неблагоприятным факторам как химические и механические воздействия.