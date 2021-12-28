Виды кокосового масла

Их минусы и плюсы

Не обращая внимания на то, что весь Интернет кричит о бесполезности рафинированного масла кокоса (Refined Coconut Oil или RBD) и потребности использования нерафинированного всеми и везде, мы не станем так категоричны. И тот, и другой вид кокосового масла в косметологии, кулинарии и других сферах использования имеет собственные минусы и плюсы.

В нерафинированном масле есть витамины и полезные микро- и макроэлементы, но еще у него большой индекс комедогенности, что выполняет невозможным его применение на жирной и угревой коже. Благодаря собственному вкусу и аромату, оно используется в кондитерском деле, в заправках для салатов, как элемент в самых разных смузи. Однако при этом на нем не приготовишь каких-нибудь главных блюд, если запах и привкус кокоса в них будет совсем невовремя.

Рафинированное масло менее комедогенно, стоит еще сказать, что лучше подходит для чувствительной кожи. Оно применяется для готовки, не придаёт еде никакого вкуса и запаха. Запросто может сменить обыкновенное масло подсолнечное и, в отличии от последнего, при жарке не выделяет канцерогенов. Отсутствие запаха дает возможность применять его в мыловарении, как масло-проводник в ароматерапии.