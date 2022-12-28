Одноместные лодки пвх являются незаменимыми плавсредствами для заядлых рыбаков и любителей одиночного отдыха на водоемах в окружении природы. Разновидностей моделей, предназначенных для одного человека, огромное множество. Выбор представлен как простыми недорогими вариантами, так и более продвинутыми изделиями улучшенной модификации.

Виды одноместных лодок из ПВХ

Выбор определенной модели зависит от того, как лодка будет использоваться, какие расстояния на ней необходимо проходить. Для обычного отдыха, состоящего из неторопливой прогулки по озеру, и для регулярных выездов на рыбалку потребуются изделия с абсолютно различными характеристиками. Чтобы лучше понять, какая лодка подойдет именно вам, рассмотрим существующие виды малогабаритных суден.

Гребные лодки. Это самый распространенный, известный с давних пор вид плавательного средства, который приводится в движение с помощью весел. Такие лодки просты в использовании и надежны. У них небольшой вес и габариты, в спущенном состоянии они компактны и удобны для транспортировки даже для одного человека. Однако, преодолевать большие расстояния или противостоять течению на таких изделиях непросто. Поэтому их лучше выбирать для небольших тихих водоемов.

Моторные лодки. Таким изделиям отдают предпочтение любители дальних регулярных заплывов. В конструкции этих лодок присутствует транец — специальный жесткий каркас, на который устанавливается мотор. Благодаря двигателю на лодке можно преодолевать большие расстояния без потери сил на греблю. Однако для моторных плавсредств дополнительно необходимо позаботиться о наличие источника питания для электрических видов или бензина и масла для бензиновых типов.

Важно понимать, что двигатель добавляет, хоть и немного, веса лодке. Поэтому моторное судно будет несколько тяжелее гребного.

Также при выборе одноместной лодки из ПВХ нужно учитывать конструкцию дна, которое может быть надувным или жестким. Надувной вариант отличается легкостью и простотой, однако он не может обеспечить хорошей устойчивости, если необходимо встать в полный рост, и его можно повредить острыми предметами.

Жесткий тип дна, хоть и является более тяжелой по весу конструкцией, создает устойчивое положение лодки и менее подвержено повреждениям.

Где купить одноместную лодку ПВХ

На сайте интернет-магазина “По волнам” (povolnam5.ru) вы найдете лодки и аксессуары к ним. Большой выбор товаров по доступным ценам позволят вам с легкостью подобрать идеальный для себя вариант плавательного средства. А удобные условия доставки и оплаты изделий сделают покупку вдвойне приятней и выгодно сэкономят ваше время.