Виды пожарной сигнализации

В наши дни огромное внимание уделяется созданию систем пожарной безопасности. Благодаря им удается защитить жизни и здоровье людей, а также уберечь имущество.

Совокупность указанных систем носит название пожарная автоматика. Она может быть обустроена на любом объекте на выгодных условиях специалистами нашей компании «FT Security». Подробности уточняйте на нашем официальном сайте https://ftsecurity.ru/ustanovka-pozharnoj-signalizatsii/. Конкретно в данной статье речь пойдет о системах, которые включены в пожарную автоматику и их видах.

Основные типы систем

Классификации систем, включенных в пожарную автоматику, опираются на возложенные на них функциональные обязанности. К числу функций в первую очередь нужно отнести:

Обнаружение пожара.

Организацию процесса борьбы с огнем.

Эвакуацию.

Защиту мат. ценностей.

Существует и официальная классификация. С ней можно ознакомиться, изучив Федеральный закон под номером 123. Именно в соответствии с официальным перечнем будут рассмотрены основные виды систем в статье далее.

Извещатели

Данное оборудование реагирует на изменение показателей в окружающей среде, тем самым выявляя возгорание. Как правило, извещатели контролируют следующие параметры:

Уровень задымленности.

Температуру.

Инфракрасное излучение.

Химический состав воздуха.

Извещатели характеризуются несколькими параметрами. К числу основных из них нужно отнести:

Чувствительность.

Инерционность.

Размер контролируемой площади.

Именно успешная работа извещателей является гарантией своевременного и эффективного срабатывания прочих систем.

Приемно-контрольные приборы

Представляют собой оборудование, которое принимают сигнал от извещателей. Также они контролируют целостность шлейфа, который является коммуникационным элементом пожарной сигнализации. Еще одной задачей рассматриваемых приборов является передача информации на пульт пожарной охраны.