Виды ручных заклепочников

Отделочные и ремонтные работы можно качественно проводить с использованием такого инструмента, как ручные заклепочники. Это довольно несложный по исполнению инструмент, очень напоминающий самые обыкновенные и популярные пассатижи. Каждый человек может легко проводить ремонтные работы с использованием этого инструмента, причем не потребуется при этом освоения определенных навыков или применения специальных знаний.

Технологический процесс достаточно прост – в местах соединения деталей проводятся работы по проделыванию в них отверстий, после чего в эти отверстия вставляются заклепки. В самом используемом инструменте предусмотрено отверстие, в которое надо вставить стержень, имеющийся у заклепки. Заклепка считается готовой после сдавливания рабочих ручек инструмента. Несмотря на то, что рассматриваемый инструмент достаточно прост, но без его применения будет сложно провести работы по соединению листов из металла.

В комплекте с инструментом приобретаются и заклепки, которые могут быть алюминиевыми или стальными.