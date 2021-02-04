Виды садовой техники

Дачный сезон для любителей отдохнуть в своем загородном домике не заканчивается круглый год. Для человека, который действительно любит свою дачу, там всегда найдется работа, даже зимой необходимо подкормить и проверить посаженые деревья, состояние парников. Если зима не снежная, то любой садовод-любитель может заняться уборкой своего приусадебного хозяйства при помощи садовой техники, разновидности которой можно посмотреть по ссылке.

Особенности садовой техники

Для очистки земли от опавших листьев могут пригодиться воздуходувки, которые работают как на выдув воздуха, так и на его вдув. Эта функция очень удобна, когда на участке все еще идет строительство и необходимо убрать промышленный мусор. Большинство воздуходувок достаточно мощны, потому что в их сборку входят профессиональные аппараты высокого давления.

Эти аппараты нового поколения необычайно удобны благодаря тому, что имеют высокую производительность труда, способны достаточно долго работать без отключения от электросети (чем могут заменять на производстве даже промышленные профессиональные пылесосы, потому что их функции очень схожи). Такие приборы оснащены двухлопастными роторами, за счет чего значительно экономят электроэнергию. Также воздуходувки имеют несколько режимов мощностей (можно переключать механически и автоматически), а за счет специального сплава могут работать в любом из выбранных режимов. Стоит отметить, что опавшие листья не следует полностью удалять с участка, они могут послужить отличным удобрением для растений, которые будут посажены весной.

Газонокосилка еще один прибор садовой техники, который просто незаменим на любом участке. Купить его можно практически везде, однако профессиональная и качественная садовая техника продается только в специализированных магазинах-салонах, в которых осуществляется продажа поломоечных машин, промышленных пылесосов и другой техники. Все модели газонокосилок можно разделить на две группы: колесные или самоходные те, которыми необходимо управлять (при этом они сами перемещаются по участку). Также есть триммеры, которые следует носить на себе, обрабатывая газон. Как правило, набор функций, которыми оснащены оба этих вида садовых приборов, не имеют принципиальных различий, и какой именно способ ухода за газоном выбирать, решает сам дачник в зависимости от своих предпочтений.