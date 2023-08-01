Винегрет классический

Винегрет – это овощная закуска, которая традиционно заправляется ароматным растительным маслом либо майонезом. В состав входят отварные овощи и такие разносолы, как маринованные огурчики и квашеная капуста. Все компоненты нарезаются и смешиваются с заправкой, в итоге получается витаминный и яркий салат, который можно подавать, как к семейному ужину, так и во время застолья. Всем любителям овощных блюд точно придется по вкусу!

Классический винегрет с зеленым горошком и огурцами

Классический винегрет с зеленым горошком и огурцами – это один из самых популярных овощных салатов, который поражает своим насыщенным ароматом и ярким внешним видом, перед которым невозможно удержаться и не снять пробу! К тому же, в 100 граммах такого кушанья содержится всего лишь 79 калорий.

Ингредиенты –+9 порц.

Квашеная капуста 250 гр.

Картофель 4 шт.

Морковь 3 шт.

Свекла 1 шт.

Огурец соленый 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Горошек зеленый замороженный 100 гр.

Уксус яблочный 3% 1 ч.л.

Соль ¼ ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло растительное 60 мл.

Шаги 80 мин.

Классический винегрет готовится легко и просто. Все ингредиенты выкладываем на рабочий стол. Тщательно промываем морковь, свеклу и картофель – отвариваем до мягкости в подсоленной воде (в кожуре), остужаем и очищаем. Вареные составляющие нарезаем кубиками небольшого размера. Аналогичным образом измельчаем соленые огурцы. Сняв шелуху с лука, нарезаем его. Также вскрываем банку с консервированным горошком и сливаем рассол. В отдельной пиале перемешиваем растительное масло с уксусом, молотым перцем и солью. Все подготовленные компоненты высыпаем в салатник, заправляем и активно перемешиваем. При помощи кулинарного кольца выкладываем винегрет на сервировочное блюдо – дегустируем. Приятного аппетита!

Винегрет с квашеной капустой

Винегрет с квашеной капустой – это простой в приготовлении, ароматный и вкусный салат, компоненты которого есть под рукой у каждого кулинара. Для ускорения процесса готовки, вы можете предварительно отварить овощи «в мундирах» и полностью их остудить.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свекла (отварная) – 150 гр.

Картошка (отварная) – 100 гр.

Морковка (отварная) – 80 гр.

Капуста квашеная – 150 гр.

Огурцы соленые – 100 гр.

Горошек консервированный – 100 гр.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарезаем свеклу и картошку мелкими кусочками.

Шаг 2. Точно так же поступаем с солеными огурчиками и морковью.

Шаг 3. Подготовленные овощи высыпаем в миску с высокими бортиками.

Шаг 4. Дополняем состав консервированным зеленым горошком и квашеной капустой.

Шаг 5. Сдабриваем состав растительным маслом.

Шаг 6. Солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения и перемешиваем.

Шаг 7. Салат подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Винегрет с фасолью

Винегрет с фасолью – это сытная и питательная закуска, в состав которой входят исключительно полезные и натуральные ингредиенты. Добавив бобовую культуру, кушанье мгновенно начинает «играть» совершенно новыми красками, обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная – 1 банка.

Свекла – 1 шт.

Картошка – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Огурцы маринованные – 5 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель, морковь и свеклу отвариваем до готовности в подсоленной воде. Картошку остужаем и очищаем, нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 2. Морковку также очищаем и режем кубиками.

Шаг 3. Измельчаем свеклу кубиками.

Шаг 4. Такими же мелкими кубиками нарезаем маринованные огурцы.

Шаг 5. Смешиваем подготовленные ингредиенты, заправив растительным маслом и добавив фасоль из банки. Верхушку посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Винегрет с селедкой

Винегрет с селедкой – это оригинальное кушанье, которое приведет ваши вкусовые рецепторы в настоящий восторг! Помимо классических компонентов, для готовки нам потребуются такие составляющие, как соленая рыбка и ароматный стебель зеленого сельдерея.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сельдь соленая – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Картошка – 2-3 шт.

Морковка – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое.

Шаг 2. Морковь, картошку и свеклу заливаем водой, варим до готовности. Параллельно чистим сельдь, отделяем филе от косточек.

Шаг 3. Отваренные овощи остужаем и очищаем, морковку режем так, как показано на фото.

Шаг 4. Аналогично нарезаем свеклу и картошку – отправляем в салатник.

Шаг 5. Добавляем кусочки сельдерея и измельченного репчатого лука, а также измельченное филе селедки.

Шаг 6. Салат солим и поливаем небольшим количеством растительного масла, перемешиваем и при наличии времени убираем в холод для охлаждения.

Шаг 7. Подаем в сочетании с гренками из черного хлеба, и свежей зеленью – трапезничаем. Приятного аппетита!

Винегрет без квашеной капусты

Винегрет без соленой капусты готовится точно так же, как и классический вариант закуски. Однако такое кушанье получается более нежным и прекрасно подойдет для тех, кому не нравится яркий и насыщенный вкус разносолов. Особую кислинку закуске и так придадут соленые огурчики.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свекла – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Огурцы соленые – 2-3 шт.

Горошек консервированный – 4 ст.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Масло подсолнечное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В течение 50-60 минут отвариваем свеклу, картошку с морковкой – около 25 минут. Перед тепловой обработкой компоненты тщательно промываем, но оставляем в кожуре.

Шаг 2. Очищаем овощи, морковку и картошку нарезаем аккуратными и ровными кубиками.

Шаг 3. На более мелкие сегменты режем кислые огурчики.

Шаг 4. Измельчаем размягченную и очищенную свеклу.

Шаг 5. Высыпаем овощи в салатник, добавив консервированный горошек и мелко нашинкованный зеленый лук. Приправляем черным перцем и солим – мешаем до равномерного распределения. Заправляем растительным маслом.

Шаг 6. Раскладываем по порционным тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Винегрет со свежей капустой

Винегрет со свежей капустой – это необычное и очень вкусное сочетание компонентов, которое придется по вкусу каждому! Но в этом нет ничего удивительного, потому как тонкая соломка хрустящей капусты, идеально гармонирует с кубиками отварных овощей.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 150 гр.

Капуста белокочанная – 150 гр.

Горошек зеленый консервированный – 150 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Свекла отварная – 150 гр.

Морковка отварная – 150 гр.

Огурцы соленые – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Удаляем кожицу с отварных овощей.

Шаг 3. Максимально тонкой соломкой шинкуем капусту, солим и перетираем ладонями до выделения сока.

Шаг 4. К капусте добавляем четверть кольца репчатого лука, мелкие кубики соленых огурцов и консервированный горошек.

Шаг 5. Перемешиваем и убираем в сторону.

Шаг 6. Тем временем нарезаем кубиками одинакового размера свеклу, картошку и морковку – высыпаем к остальным составляющим, сдабриваем растительным маслом и перемешиваем.

Шаг 7. Перекладываем в красивый салатник и подаем к столу. Приятного аппетита!

Винегрет без картошки

Винегрет без картошки – это легкая и менее калорийная версия приготовления классического и очень вкусного салата. Исключив из закуски отварной картофель, в винегрете значительно снижается содержание углеводов. Насладитесь удивительным сочетанием овощей!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Огурцы маринованные/соленые – 4-5 шт.

Капуста квашеная – 100 гр.

Горошек консервированный – 300 гр.

Масло подсолнечное нерафинированное – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отвариваем до мягкости морковку и свеклу, остужаем и очищаем от кожицы.

Шаг 2. В салатник высыпаем консервированный горошек и квашеную капусту.

Шаг 3. Добавляем кубики морковки и свеклы.

Шаг 4. Дополняем состав небольшими ломтиками маринованных или соленых огурцов.

Шаг 5. Заправляем ингредиенты душистым растительным маслом и снимаем пробу, при необходимости досаливаем.

Шаг 6. Распределяем закуску по порционным тарелкам и украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Винегрет со свежим огурцом

Винегрет со свежим огурцом – это постное и освежающее блюдо, которое можно предложить тем, кто соблюдает пост либо же полностью отказался от молочной и мясной продукции. Все компоненты входящие в состав, отлично сочетаются между собой. Вам понравится – гарантировано!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свекла – 180 гр.

Картошка – 150 гр.

Морковка – 80 гр.

Лук – 50 гр.

Огурцы свежие – 80 гр.

Огурцы соленые – 50 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем морковь, картошку и свеклу в подсоленной воде до готовности. Затем компоненты остужаем и очищаем.

Шаг 2. Отваренные овощи режем на небольшие кубики.

Шаг 3. Высыпаем измельченные ингредиенты в миску с высокими бортиками и добавляем кубики репчатого лука, соленых и свежих огурчиков.

Шаг 4. Сбрызгиваем состав кислым цитрусовым соком и поливаем растительным маслом – мешаем.

Шаг 5. Декорируем закуску зеленым луком, слегка присыпаем солью и черным перцем – приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Винегрет с майонезом

Винегрет с майонезом – это всеми известный салат, однако, заправленный белым соусом, который объединяет все ингредиенты и придает кушанью непередаваемую нежность. Помимо гармонии вкуса, закуска также порадует вас своими насыщенными цветами и приятным ароматом.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Картошка отварная – 4 шт.

Свекла отварная – 2 шт.

Морковка отварная – 1 шт.

Лук зеленый – 30 гр.

Капуста квашенная – 200 гр.

Огурцы соленые – 2 шт.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вареную картошку нарезаем кубиками.

Шаг 2. Аналогичным способом измельчаем морковку.

Шаг 3. Перья лука ополаскиваем и стряхиваем излишки влаги, мелко шинкуем.

Шаг 4. Слегка рубим квашеную капусту, предварительно отжав продукт от рассола.

Шаг 5. На небольшие кубики нарезаем соленые огурцы.

Шаг 6. Режем свеклу так же кубиком.

Шаг 7. Все составляющие закуски забрасываем в глубокую емкость.

Шаг 8. Поливаем майонезом и хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Раскладываем по порционным тарелкам и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Винегрет с маринованными грибами

Винегрет с маринованными грибами, а именно с ароматными опятами – это необычная вариация приготовления закуски, которая приведет в вас гастрономический восторг! Грибочки заменяют собой все остальные разносолы, которые принято добавлять в классических рецептах.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Опята маринованные – 300 гр.

Свекла отварная – 1 шт.

Картофель отварной – 2 шт.

Лук зеленый – 2-3 пера.

Масло подсолнечное – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем до мягкости морковь, свеклу и картошку. После остывания компоненты очищаем, промываем перья зеленого лука.

Шаг 2. Подготовленные компоненты, включая лук, нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 3. Грибы откидываем на сито и промываем, дожидаемся, пока стечет лишняя вода. Произвольно измельчаем.

Шаг 4. Овощное ассорти отправляем в глубокую миску, солим и перчим.

Шаг 5. Дополняем состав опятами и подсолнечным маслом – перемешиваем и готово.

Шаг 6. Приятного аппетита!